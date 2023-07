Inter, dopo Onana: 3 giovanissimi e 3 “super vecchietti”

L’Inter si è messa al lavoro per sostituire Onana qualora partisse: nel mirino 3 giovanissimi e 3 portieri di grande esperienza.

L’Inter vuole tornare a competere per lo scudetto il prossimo anno dopo una stagione chiusa in maniera tutto sommato in maniera positiva, con 2 trofei ed una finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City,

Il club nerazzurro, però, vuole continuare la propria crescita e lottare per lo scudetto nella prossima stagione è più di un imperativo per squadra e dirigenza. L’Inter si è già attivata sul mercato e ci sono stati dei movimenti sia in entrata, dove è fatta per l’arrivo del talento Bisseck, sia in uscita, dove c’è stato il saluto di Dzeko, passato al Fenerbahce. A salutare l’Inter, però, potrebbe essere anche uno dei giocatori che più hanno fatto bene la scorsa stagione, ovvero André Onana.

Dopo un avvio dove aveva trovato poco spazio, il portiere camerunense è stato bravo a vincere il ballottaggio con Handanovic, prendendosi la titolarità con prestazioni eccellenti. Prestazioni che non sono passate inosservate all’estero ed il Manchester United ha già mosso i primi passi per portarlo in Inghilterra. L’Inter vuole far di tutto per trattenerlo, ma di fronte ad un’offerta da più di 60 milioni di euro sarebbe difficile dire di no e per questo motivo i nerazzurri stanno già sondando vari sostituti, sia giovani che meno giovani.

Inter si lavora al post Onana: tutti gli obiettivi di Marotta per la porta

La partenza di Onana sarebbe senza alcun dubbio una perdita importante per l’Inter che non vuole farsi trovare impreparata. I nerazzurri si sono messi già al lavoro per trovare il sostituto ideale del portiere camerunense e nella sua lista Marotta ha inserito ben 6 nomi, tre di portieri giovani e talentuosi e tre di portieri di una certa età, ma di grande esperienza internazionale.

Nel caso si dovesse puntare sulla prima soluzione, il portiere in questione non dovrebbe partire da titolare, ma giocarsi il posto con Handanovic. Qualora, invece, si dovesse optare per la seconda soluzione, allora il portiere scelto avrebbe più possibilità dell’essere il nuovo titolare dei nerazzurri. Ma chi sono questi 6 nomi nella lista di Marotta? Per quanto riguarda i portieri giovani e di talento, nel mirino dei nerazzurri ci sono Trubin, Mamardashvili e Carnessecchi.

Il primo gioca in Ucraina nello Shakhtar Donetsk, è considerato uno dei portieri più talentuosi del movimento calcistico ucraino ed è quello che più piace all’Inter. Il secondo, invece, è decisamente più conosciuto e più costoso visto quanto di buono ha fatto contro il Valencia, mentre il terzo rappresenta la soluzione italiana, pur non convincendo del tutto i nerazzurri.

I tre portieri esperti che piacciono in casa Inter, invece, sono tutti profili di gran spessore internazionale, ovvero Hugo Lloris, Yann Sommer e Keylor Navas. Tutti e tre militano in grandi squadre come Tottenham, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain e tutti e tre non sono certi di rimanere nei rispettivi club che stanno cercando di cambiare volto alle proprie rose.

L’Inter sta sfogliando dunque la margherita e sta cercando di capire quale possa essere la strada migliore da intraprendere per la propria porta. Molto, comunque, dipenderà dalla decisione che verrà presa su Onana che, qualora restasse, renderebbe più facili le cose ai nerazzurri che, ovviamente, non avrebbe più bisogno di acquistare un estremo difensore. E questo è ciò che si augurano i tifosi nerazzurri che non vogliono affatto separarsi dl portiere camerunense che ha regalato grosse soddisfazioni nell’ultima stagione.