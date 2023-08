Calciomercato Napoli: il sostituto di Veiga è italiano, colpo a sorpresa

Il calciomercato del Napoli potrebbe regalare una sorpresa: De Laurentiis ha già identificato il sostituto di Veiga, è un italiano. Ecco chi arriva.

Sfumato il colpo Veiga, adesso il Napoli potrebbe puntare su un altro giovane emergente. Le indicazioni che arrivano sono positive: gli azzurri hanno deciso di puntare sul talento italiano, considerato un vero e proprio crack. L’intenzione del club è anticipare la concorrenza e bloccare già da ora il calciatore che potrebbe trasferirsi a Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Ecco tutti i dettagli in merito a questo affare.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al trasferimento del giocatore di Serie A che sarebbe pronto a lasciare il suo attuale club per vestire la maglia azzurra del Napoli. Considerato un grande talento, del calcio italiano, è già stato adocchiato in passato dall’ex commissario tecnico Mancini che l’ha portato più volte in Nazionale.

Calciomercato Napoli: arriva al posto di Veiga, i dettagli

Passata la delusione per il mancato arrivo a Napoli di Veiga del Celta Vito, che ha preferito i soldi arabi, adesso Aurelio De Laurentiis vuole puntellare la rosa con un altro giovane talento. Nel mirino del patron azzurro c’è un italiano, considerato il futuro numero dieci della Nazionale.

Gli osservatori ne parlano un gran bene, l’esordio in Serie A è già arrivato anche se il talento è considerato ancora grezzo. Ha bisogno di un po’ d’esperienza prima di affermarsi in un grande club come il Napoli. L’idea di De Laurentiis è chiudere già ora per il suo arrivo per poi integrarlo in squadra tra qualche tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Il Gazzettino, c’è la volontà da parte della dirigenza azzurra di prendere dall’Udinese e portare a Napoli Pafundi. Il club friulano ha messo sul piatto un prolungamento di contratto che il calciatore ha rifiutato. Ecco perché le parti stanno riflettendo e non è da escludere una possibile partenza del classe 2006 che piace molto al Napoli.

Pafundi al Napoli, colpo in prospettiva: svelato il prezzo, la posizione dell’Udinese

Ad oggi c’è distanza tra l’Udinese e Simone Pafundi per il rinnovo di contratto. Le parti hanno posizioni differenti ecco perché non è da escludere l’ipotesi di una cessione che può materializzarsi già in questa sessione estiva di calciomercato. L’idea del club friulano è quella di cedere Pafundi al Napoli per 10 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. L’attuale contratto del giocatore è in scadenza nel 2025. Una situazione, questa, che andrà monitorata attentamente in queste ultimi giorni di mercato con il diciassettenne che dovrà prendere una posizione chiara riguardo il suo futuro che può essere, a questo punto, lontano da Napoli.