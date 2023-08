Calciomercato, beffa Napoli: sta andando in Spagna, affare fatto

Il Napoli è sicuramente una delle società di Serie A più attive in questi ultimi giorni di calciomercato dopo settimane di stallo, ma le notizie che arrivano per i campioni d’Italia sono tutt’altro che positive.

Stando a queste, infatti, uno degli obiettivi dell’estate azzurra sembrerebbe essere ad un passo dallo sfumare. Il concentrarsi del Napoli su altre trattative ha fatto sì che il giocatore in questione si spazientisse ed iniziasse con il suo entourage a valutare altre opportunità per il suo futuro.

Fra tutte il giovane talento parrebbe essere stato convinto da quella spagnola, destinazione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore visti i dialoghi avanzati fra i due club. A questo punto potrebbe dunque parlare di beffa Napoli, che si ritrova ora costretta a virare su altri obiettivi in questo calciomercato.

Calciomercato, sta andando in Spagna: Napoli beffato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in questi giorni sta regalando diverse soddisfazioni ai tifosi dei campioni d’Italia dopo settimane di nulla totale. Dopo Natan e Cajuste, infatti, De Laurentiis e Meluso starebbero lavorando per regalare a Rudi Garcia almeno un altro paio di rinforzi, soprattutto in mezzo al campo.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane tantissimi nomi interessanti sono stati accostati al Napoli, giocatori aventi determinate caratteristiche che sarebbero state richieste proprio da Rudi Garcia nell’identikit del rinforzo perfetto. Fra i tanti nomi monitorati dalla dirigenza azzurra uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, visto che si tratterebbe di uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale. Sempre sul pezzo il Napoli l’ha trattato per diverso tempo dando anche l’impressione di poterlo portare in Italia, ma il concentrarsi su altre operazioni ha fatto sì che piano piano la pista per i campioni d’Italia si raffreddasse, fino a congelarsi completamente nelle scorse ore, dato che ora il futuro del ragazzo parrebbe essere sempre più in Spagna.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, l’Almeria è pronta a beffare il Napoli in questo calciomercato anticipandolo nella corsa per Thiago Almada. La volontà degli andalusi è chiara, come confermato anche dalla prima offerta presentata all’Atlanta United.

Napoli, l’Almeria fa sul serio per Almada: prima offerta agli Atlanta

Dopo la cessione record di El Bilal Touré all’Atalanta, l’Almeria ha a disposizione un importante tesoretto da poter reinvestire in questo calciomercato per creare una rosa competitiva e che possa lottare per qualcosa di più di una semplice salvezza.

Per questo motivo la dirigenza rojiblanca avrebbe iniziato a sognare in grande inserendo addirittura nella lista dei propri obiettivi un talento come Thiago Almada, seguito anche dal Napoli. L’Almeria ha intenzione di chiudere il discorso per l’argentino il prima possibile, come confermato anche dalla prima offerta presentata nelle scorse ore all’Atlanta United.

Fichajes.net parla di circa 10 milioni di euro più bonus per convincere il club di MLS a lasciar partire il campione del mondo, ma l’impressione è che nei prossimi giorni gli andalusi aumenteranno leggermente la loro offerta per chiudere una volta e per tutte le pratiche.

Calciomercato Napoli: sfuma Almada, ma il reale obiettivo è un altro

L’opzione Thiago Almada per il Napoli rischia dunque di sfumare, ma il reale obiettivo dell’estate di calciomercato dei campioni d’Italia è un altro, e risponde al nome di Gabri Veiga. Sono infatti diverse settimane che De Laurentiis parla con il Celta Vigo per il talento spagnolo che, mai come ora, parrebbe essere sempre più vicino a sbarcare in Serie A. Potremmo dunque dire che se il Napoli potrebbe “consolarsi” con Veiga qualora Almada andasse davvero all’Almeria.