Calciomercato: accordo totale per Neymar, oggi le visite mediche

Neymar lascia il PSG. Dopo Messi, anche il brasiliano è pronto ad andare via e lasciare il club francese. Sembrava l’estate di Mbappè, ed invece è quella di Neymar Jr.

Mercato: accordo totale per Neymar, fissate le visite mediche

Per l’acquisto di Neymar ora mancano solo i dettagli. Ultime clausole, qualche bonus e sarà accordo totale. Manca veramente poco prima che venga sottoscritto l’accordo che metterà la parola fine all’avventura di Neymar al PSG.

Dopo sei anni dall’arrivo del brasiliano che cambiò inevitabilmente il mondo del calcio visto il valore del calciatore e la spesa da parte dei francesi. Nel 2017 il PSG si presentò a Barcellona pagando la clausola faraonica da 222 milioni di euro che in quel momento legava il brasiliano al Barcellona.

Da quel giorno il calcio mondiale cambiò, visti i soldi metti sul tavolo. Una storia simile a quella che sta cercando di scrivere l’Arabia Saudita in questo momento. L’avventura di Neymar in Francia non è forse andata come doveva, visto che il brasiliano non è riuscito a sollevare al cielo la Champions League, ma soprattutto il fantasista è stato spesso vittima di infortuni importanti in momenti di stagione delicati.

Dove giocherà Neymar? Inulte dire che l’esterno approderà all’Al Hilal dove percepirà per due anni 180 milioni di euro. Il PSG incasserà per la cessione di Neymar 90 milioni.

PSG: Neymar venduto, fissare le visite mediche

Nella notte, la trattativa per il passaggio di Neymar in Arabia Saudita, si è sbloccata. L’accordo, che sembrava già quasi definito ieri, sembra essere arrivato come annuncia l’Equipe, secondo cui già oggi il brasiliano dovrebbe anche svolgere le visite mediche di rito.

Come detto il cartellino del calciatore è stato valutato 90 milioni, probabilmente includendo dei bonus, che hanno alzato l’offerta iniziale che era di 80 milioni. A 31 anni, Neymar ha accettato l’idea di rinunciare al calcio europeo pur di triplicare il suo contratto.

A Parigi, il brasiliano, ha messo insieme 118 gol e 77 assist in 173 presenze ma anche 119 gare saltate per infortunio. Resta l’amaro in bocca per la sconfitta in finale di Champions League nel 2020 che avrebbe potuto probabilmente cambiare il rapporto tra i tifosi del PSG e lo stesso Neymar. Resta da definire, invece, il futuro di Mbappè che era finito fuori rosa nell’ultimo mese e che invece pare poter tornare a disposizione di Luis Enrique. Dalla Francia arriva la notizia dell’apertura per il rinnovo del contratto, ma potrebbe anche solo trattarsi di strategia.