Beltran, la frase a Dybala toglie ogni dubbio: il retroscena sul mancato affare

Beltran ha preferito la Fiorentina alla Roma: spunta un clamoroso retroscena che vede coinvolto anche Dybala.

La Fiorentina si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante. Lucas Beltran, attaccante argentino con passaporto italiano, classe 2001, è un nuovo giocatore della Viola.

Un acquisto importante che arriva direttamente dal River Plate, una delle più blasonate formazioni argentine, e che alla fine ha preferito il progetto della squadra di Italiano a quello della Roma. A confermarlo è stato lo stesso giocatore, attraverso una frase che ha tolto ogni dubbio a chi ancora sperava che potesse sposare la causa giallorossa.

Dell’attaccante argentino si è parlato moltissimo in queste settimane in Italia. Non solo perché si tratta di uno dei tanti calciatori con passaporto italiano che Mancini starebbe osservando con grande attenzione per la Nazionale azzurra (ma lui stesso ha dichiarato di sentire la camiseta albiceleste d’Argentina come “qualcosa di speciale“), ma anche per le vicende di mercato che lo hanno coinvolto.

A un passo dall’accordo con la Fiorentina, è stato infatti lusingato dall’inserimento in extremis della Roma. Ancora alla ricerca di un attaccante che possa far fare un salto di qualità alla squadra, in attesa del ritorno di Abraham, il club giallorosso aveva provato a soffiarlo alla concorrenza della Viola, tentando anche di sfruttare l’arma Dybala. Ma a quanto pare l’opera di convincimento della Joya non è bastata, come confessato dallo stesso calciatore.

Dybala, tentativo in extremis per convincere Beltran: cosa è successo

A rivelare questo contatto è stato lo stesso Lucas. Il 22enne scuola River, reduce da una stagione importante, chiusa con 12 gol e 3 assist in 25 presenze in campionato, ha infatti voluto chiarire cosa è successo tra lui e la Roma, parlando apertamente anche di Paulo Dybala, un idolo per i calciatori della sua generazione, oltre che un amico di famiglia dello stesso ex giocatore del River.

Stando alle sue dichiarazioni, l’attaccante della Roma ha provato a convincerlo in extremis ad accettare l’offerta giallorossa rispetto a quella viola, probabilmente puntando sulle sue ambizioni, spiegandogli che insieme avrebbero potuto puntare, perché no, a un posto in Champions, se non addirittura a competere per il titolo.

Ma Beltran ormai aveva fatto la sua scelta. Senza spiegare i motivi del suo no, l’attaccante si è quindi limitato a dire: “Il mio trasferimento alla Roma non si è concretizzato“. Cosa intendesse non è chiaro, ma sembra proprio che il calciatore abbia preferito non venir meno a un accordo che con la Fiorentina era già stato preso. Senza considerare che comunque il progetto viola lo ha affascinato fin da subito, al punto da fargli avere pochi dubbi sulla sua scelta.

Insomma, l’inserimento giallorosso c’è stato ed è stato prepotente, al punto da dover costringere le diplomazie di Roma e Fiorentina intervenire per evitare che la situazione potesse deflagrare. La Viola ha però potuto contare sul fattore tempo. I giallorossi ci hanno provato quando ormai era troppo tardi. Un altro obiettivo sfuma per Mourinho. Non proprio il massimo, quando ormai all’inizio ufficiale della stagione mancano davvero pochi giorni.