Serie A: colpo a sorpresa, una big prende Ziyech

Hakim Ziyech a sorpresa potrebbe arrivare in Serie A in questo calciomercato. Una big inizia a valutare il suo profilo.

Dal trasferimento saltato in Arabia all’approdo in Italia. E’ questo il percorso che Ziyech potrebbe compiere nelle prossime settimane. Si tratta naturalmente di una indiscrezione da confermare.

Ma, secondo quanto riferito da Konur, una big ha messo nel mirino di calciomercato Ziyech e il marocchino non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento in Serie A. Il Chelsea non ha nessuna intenzione di opporsi a questo passaggio e quindi la fumata bianca è assolutamente possibile.

Calciomercato: Ziyech in Serie A, colpo di una big

Hakim Ziyech sembra essere destinato all’Arabia, ma lo stop per le visite mediche hanno portato le carte ad essere completamente cambiate e a questo punto non possiamo escludere una destinazione del nostro campionato. Il Chelsea, infatti, non ha nessuna intenzione di confermarlo in rosa ed ora sono in corso tutti i ragionamenti per trovare una giusta soluzione.

Ad oggi il calciatore non ha assolutamente sciolto i dubbi e per questo motivo tutto può succedere. Ma nelle ultime ore è uscita una notizia che potrebbe cambiare tutto e portare il giocatore a sposare una destinazione assolutamente differente da quelle precedente. Il Napoli, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per Ziyech. Una possibilità da considerare visto che Rudi Garcia ha chiesto ad ADL di aumentare la qualità in rosa e il marocchino resta il profilo giusto. Attenzione anche alla possibilità di un suo approdo al posto di Kvara, finito nel mirino del Newcastle.

Naturalmente per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata, ma Ziyech è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione soprattutto nelle prossime settimane.

Mercato: il Napoli pensa a Ziyech

Il matrimonio tra il Napoli e Ziyech è assolutamente fattibile in questo calciomercato anche se i punti da chiarire sono ancora diversi. Prima di tutto bisogna capire la volontà del giocatore di arrivare in Italia e poi se si riuscirà a trovare una intesa con il Chelsea.

Difficile ad oggi pensare che Ziyech non possa essere un punto di riferimento di questo Napoli e quindi il posto da titolare per il marocchino è destinato ad essere assicurato.