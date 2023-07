Bernardeschi torna davvero: offerta in Serie A

Federico Bernardeschi potrebbe presto tornare in Serie A con il fantasista che è finito nel mirino di un club italiano.

Idea Bernardeschi per una squadra di Serie A in vista del campionato che inizierà tra circa un mese. Il calciatore è pronto a dire sì.

Potrebbe durare solo un anno l’avventura di Bernardeschi in MLS con il giocatore che è ampiamente deluso dai risultati sportivi ottenuti con il Toronto FC in Canada. L’ex calciatore di Fiorentina e Juventus sarebbe pronto a fare ritorno in Italia con una squadra che sarebbe seriamente interessata al suo acquisto in vista della prossima stagione.

L’alto ingaggio del giocatore rende difficile la trattativa ma la volontà del classe 1994 di tornare può fare la differenza e rendere possibile l’affare. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna starebbe facendo sul serio per riportare Federico Bernardeschi in Serie A. Il calciatore, dal canto suo, sarebbe pronto a dare l’ok.

Calciomercato, Bernardeschi pronto a dire sì al ritorno in Italia

L’ex giocatore della Fiorentina è passato un anno fa nel Toronto FC, arrivando in MLS con grandi aspettative sia sulla competitività del campionato sia su quella della propria squadra.

Il calcio americano si sta sviluppando sempre di più e gli acquisti di Messi e Busquets da parte dell’Inter Miami confermano come stia diventando una meta ambita da diversi campioni. Il rendimento della squadra canadese però ha deluso molto il giocatore italiano che, in coppia d’attacco con Insigne, non è riuscito a portare in alto la squadra.

L’idea del Bologna sembra essere quella di assicurarsi il giocatore in prestito annuale e lavorare dal punto di vista dell’ingaggio. I 4,5 milioni di euro percepiti all’anno dal talento mancino, sono inarrivabili per la società rossoblu che, a parte Arnautovic, ha deciso di non superare l’1,5 milioni di euro a calciatore per quello che riguarda l’ingaggio. La volontà dell’esterno offensivo di tornare in Serie A e di farlo in una città come Bologna, potrebbe fare la differenza e regalare a Thiago Motta una nuova freccia al suo arco.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti con la dirigenza del Bologna che dovrà riuscire a trovare la quadra sia con il club canadese sia con l’entourage del calciatore. Nel caso in cui dovesse arrivare Bernardeschi, i felsinei sarebbero pronti a dare l’ok alla partenza di Riccardo Orsolini con l’esterno offensivo che è finito nel mirino di diverse big italiane.