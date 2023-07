Spalletti torna ad allenare: contratto con un club straniero

Luciano Spalletti è già pronto a tornare in gioco dopo lo Scudetto con il Napoli e l’addio al club azzurro: accordo sempre più vicino.

Il tecnico toscano è riuscito a raggiungere un traguardo che sembrava impossibile fino a qualche stagione fa. Con gli azzurri è stato capace di costruire una rosa vincente e di primissimo livello e creare un gap importantissimo con tutte le altre big della Serie A. Lo scorso 4 giugno ha raggiunto un sogno personale e di tutta la città di Napoli e ora è pronto a ricominciare.

Dopo l’addio al Napoli, Luciano Spalletti sembra pronto a rimettersi in marcia e iniziare una nuova sfida personale. I prossimi giorni potrebbero addirittura far arrivare l’ufficialità dell’accordo.

Spalletti pronto a ricominciare: ecco dove allenerà

Luciano Spalletti è considerato uno degli allenatori più influenti e importanti del nuovo corso italiano. Lo Scudetto con il Napoli ha migliorato ancora di più il suo status da top coach e ora può pensare di rimettersi subito in gioco.

Nei giorni scorsi aveva annunciato l’addio al Napoli per restare fermo una stagione e dedicarsi alla famiglia e ai suoi hobby. Ma è altrettanto vero che il richiamo del calcio è molto forte per un allenatore che è stato capace di riscrivere la storia di un club come il Napoli e, in realtà, di tutta la Serie A.

Ecco perché nei prossimi giorni Luciano Spalletti incontrerà la dirigenza del club straniero per capire se ci sono i margini di arrivare alla firma.

Spalletti in Arabia Saudita: lo vuole l’Al-Ahli

L’Arabia Saudita vuole sedurre anche Luciano Spalletti. Il campionato del Medio Oriente sta facendo gola a tantissimi calciatori e allenatori internazionali che stanno decidendo di aggregarsi al nuovo corso per ricominciare da zero. Nelle ultime settimane ci sono stati molti accordi di grandissimo spessore economico e ora anche il tecnico toscano può finire nella morsa araba.

L’Al-Ahli vuole Luciano Spalletti. Dopo l’addio al Napoli era quasi certo un anno sabbatico, per riprendere le energie necessarie per poi tornare in campo ad altissimi livelli. Ma il richiamo del calcio e, perché no, anche dell’aspetto economico, potrebbero convincerlo a tornare subito in pista.

Secondo quanto riferisce goal.com, il tecnico sudafricano Pitso Mosimane non è più allenatore del club di Jeddah da un mese e ora si sta cercando con insistenza un sostituto di qualità.

Incontro tra Spalletti e il presidente dell’Al-Ahli

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Luciano Spalletti e Khaled Al-Issa Al-Ghamdi, presidente dell’Al-Ahli. Anche in Arabia Saudita sono convinti della possibilità di buona riuscita dell’incontro e del conseguente accordo.

Spalletti all’A-Ahli allenerebbe calciatori importanti, dal calibro di Edouard Mendy (ex portiere del Chelsea) e di Roberto Firmino (ex attaccante del Liverpool).