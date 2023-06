Serie A: ritorna Niang, è lui il prossimo colpo

A sorpresa M’Baye Niang potrebbe tornare in Serie A. Una squadra è pronta a regalarsi questo colpo di calciomercato.

E’ tempo di far entrare nel vivo il calciomercato. Sono diverse squadre al lavoro per trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione e molte trattative ormai presto potrebbero arrivare ad una conclusione.

E tra i colpi di calciomercato destinati a risolversi in poco tempo c’è anche quello di M’Baye Niang, ormai prossimo a tornare in Serie A. Una chance che il francese vuole sfruttare per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile trascorso in Francia. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca.

Calciomercato: Niang ritorna in Serie A, ecco con chi firma

Per Niang la Serie A è sicuramente un obiettivo. L’ex Genoa e Milan ha voglia di fare bene e rilanciarsi dopo un periodo non facile e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se realmente l’attaccante ritornerà nel Paese che gli ha dato, nonostante alcuni problemi, le maggiori soddisfazioni dal punto di vista calcistico.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, alcune squadre di Serie A hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato di Niang. Possiamo ipotizzare squadre come Atalanta e Monza tra le pretendenti visto che sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e quindi il matrimonio sarà possibile. Naturalmente resta da capire la volontà del calciatore considerando che ci sono offerte anche dall’Arabia e loro economicamente sono superiori alle nostre squadre.

La palla poi passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se magari accettare una proposta di una squadra in un campionato più competitivo oppure provare ad intraprendere una esperienza diversa e sicuramente più redditizia dal punto di vista economico considerando quanto offerto in queste ultime settimane dalle squadre arabe.

Mercato: su Niang l’interesse di Monza e Atalanta

Monza e Atalanta sono sicuramente le squadre che potrebbero affondare il colpo e regalarsi un acquisto molto importante come quello di Niang. Stiamo parlando di un’occasione di calciomercato se si pensa alle caratteristiche dell’attaccante, ma allo stesso tempo bisognerà capire come si comporterà caratterialmente.

Una cosa è certa: il confronto è in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se il Monza e l’Atalanta sonderanno il terreno oppure saranno altre squadre di calciomercato a tentare il colpo Niang in questa sessione di calciomercato.