Calciomercato: la stella dell’Uruguay in Italia, arriva nel 2024

Nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa per l’arrivo in Italia della stella uruguaiana, può firmare con il suo nuovo club nel 2024.

Colpo a sorpresa da parte della dirigenza che ha deciso di bloccare il talentuoso giocatore uruguaiano che può arrivare in Italia nel corso della prossima sessione di calciomercato 2024.

La finestra di trasferimenti 2023 s’è appena conclusa ma le società continuano a monitorare con attenzione il mercato estero e, in particolar modo, quello sudamericano. In questa pausa per le Nazionali, s’è messo nuovamente in mostra il giocatore dell’Uruguay Nico de La Cruz: classe 1997, trequartista, può giocare come esterno su entrambe le fasce. Sulle sue tracce c’è una big di Serie A che ha mosso i primi passi per prendere il giocatore nel 2024.

Calciomercato: colpo a sorpresa dall’Uruguay, arriva in Italia nel 2024

Retroscena di calciomercato relativo al trasferimento in Italia di Nico De La Cruz: il talentuoso centrocampista, di proprietà del River, è stato protagonista dell’ultima partita dell’Uruguay. Una doppietta che ha permesso alla Nazionale guidata da Marcelo Bielsa di vincere la prima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro il Cile.

La sua brillante prestazione ha confermato nuovamente le qualità del ragazzo che è finito nel mirino di tantissimi club europei. Il 26enne è un elemento che può fare la differenza in Sudamerica e anche nel calcio europeo. Ecco perché alcune squadre hanno già mosso i primi passi per prenderlo nel corso del calciomercato estivo 2024.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Marotta e Ausilio sono a lavoro per assicurarsi le prestazioni del giocatore e portare all’Inter Nico De La Cruz.

Calciomercato: Nico De La Cruz obiettivo dell’Inter

L’Inter s’è già mossa con il River Plate per acquistare Nico De La Cruz nel mercato estivo del 2024. Il club nerazzurro, da sempre attento al mercato sudamericano, vuole sfruttare l’occasione e chiudere per il calciatore che si distingue, in modo particolare, per la sua duttilità visto che può ricoprire più ruoli. Per favorire la sua cessione servirà una proposta sostanziosa anche perché il contratto di Nico De La Cruz con il River Plate è in scadenza nel dicembre 2025. A spingere, riguardo questo trasferimento, anche gli eventuali agenti e il giocatore che sogna l’approdo in Europa. L’Inter resta alla finestra e studia il colpo con il giocatore che potrebbe arrivare nel 2024.