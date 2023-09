Calciomercato, ha rescisso il contratto: ecco il futuro di Pepe

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Nicolas Pepe, l’ex Arsenal ha rescisso il contratto per firmare con un nuovo club.

Che fine ha fatto Nicolas Pepe? Tra i giocatori più pagati della storia del calcio inglese, ex obiettivo di calciomercato del Napoli, adesso ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal per intraprendere una nuova avventura: ecco le ultimissime sul futuro del giocatore ivoriano.

Prelevato dal Lille nel 2019, per 80 milioni di euro, Nicolas Pepe all’Arsenal non è riuscito a sfondare. Nonostante le tante aspettative, con il giocatore che all’epoca era stato accostato anche al Napoli, la sua esperienza con la maglia dei Gunners non ha regalato particolari emozioni. Ecco perché nonostante un contratto in essere, gli inglesi hanno deciso di chiudere anzitempo i rapporti con il calciatore ivoriano che adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura in un campionato diverso.

Quale futuro per Nicolas Pepe? Ecco dove sta andando

L’esperienza all’Arsenal di Pepe s’è conclusa con 80 presenze in Premier League e un totale, in quattro anni, di 16 gol e 9 assist. Numeri deludenti che hanno a dir poco deluso i tifosi che si aspettavano ben altro dal giocatore, arrivato in pompa magna nell’estate 2019.

La realtà s’è rivelata diversa con il giocatore che non è riuscito a conquistare i tifosi che l’hanno etichettato come peggior acquisto della storia dell’Arsenal. E’ anche per questa ragione che i Gunners hanno deciso di interrompere i rapporti con Pepe che, nelle ultime ore, ha firmato la rescissione consensuale. Adesso il futuro del calciatore sarà in un nuovo campionato con una big che ha deciso di investire e scommettere sulle sue qualità, nonostante i risultati negativi delle ultime stagioni.

I dirigenti hanno deciso di accelerare e favorire il trasferimento di Pepe al Trabzonspor.

Pepe al Trabzonspor: aggiornamenti sulla trattativa

Affare in dirittura. Pepe, dopo aver rescisso il suo contratto con l’Arsenal, ha deciso di accettare la proposta del Trabzonspor. Colpo a sorpresa da parte dei turchi che si sono assicurati il calciatore che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Nizza.