Calciomercato, occasione Joao Felix per la Serie A: l’annuncio

Joao Felix vuole lasciare immediatamente l’Atletico Madrid: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per il suo futuro, c’è anche la Serie A.

Il futuro dell’attaccante portoghese è da sempre al centro di numerose trattative che ogni estate lo vedono in un club diverso. L’ultima esperienza al Chelsea è stata fallimentare e quest’estate è tornato all’Atletico Madrid dove, però, è scontento. Ha intenzione di lasciare i Colchoneros e può iniziare anche questa volta una nuova avventur europea.

Joao Felix vuole salutare l’Atletico Madrid nel calciomercato estivo. Il portoghese ha deciso di andare via dopo una stagione complessa dal punto di vista personale. La decisione è già stata presa e ora i top club sono pronti a mettere le mani sul gioiello.

Calciomercato, quale futuro per Joao Felix?

Joao Felix è pronto a lasciare l’Atletico Madrid con effetto immediato. Il portoghese non ha trovato la sua isola felice con Simeone e ha deciso di lasciare i Colchoneros. Lo ha fatto anche nella passata stagione, andando in prestito al Chelsea dove, però, non è riuscito a incidere in un ambiente poco sanon e in completo rifacimento. Arrivato come una grande promessa a Madrid, non gli è mai stato riservato lo spazio giusto e il suo talento è stato messo spesso in discussione negli ultimi tempi.

Il futuro di Joao Felix sarà ancora in Europa. Sulle sue tracce ci sono tanti top club pronti a scommettere nuovamente per valutare definitivamente al meglio il suo talento che al Benfica sembrava incredibile.

Joao Felix è ancora molto giovane e ha ancora tanto da dare al calcio europeo: non ha intenzione di accettare l’Arabia Saudita.

Addio all’Atletico Madrid: annuncio sul futuro di Joao Felix

Joao Felix è scontento all’Atletico Madrid. Ha deciso di andare via e questa volta club e calciatore sono pronti a dirsi addio a titolo definitivo. Ora è iniziata la settimana più importante della sua carriera perché deve prendere una decisione definitiva.

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ai microfoni di Jugones, ha parlato del futuro di Joao Felix in termini pessimistici.

“João Félix NON vuole giocare nell’Atletico Madrid. Se le altre squadre lo vogliono, questo è un altro dibattito da affrontare a breve”.

Il Barcellona è fortemente interessato a Joao Felix ma se non cede non può acquistare, a causa del Fair Play Finanziario.

Joao Felix occasione per la Serie A?

Joao Felix è un’occasione per la Serie A? Il talento portoghese non ha ancora trovato una sistemazione e non è da escludere un colpo di coda di una delle big del nostro campionato.

Inter e Milan sono ancora alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza e non è da escludere un assalto. Sarà molto complesso a causa delle cifre ma i tifosi hanno iniziato a sperarci.