Calciomercato, 45 milioni per prendere Koopmeiners: parla l’agente

Il futuro di Teun Koopmeiners si decide in queste ore: il suo agente ha svelato un’offerta di 45 milioni arrivata all’Atalanta.

Il centrocampista olandese è da sempre al centro di numerose voci che lo vorrebbero lontano dalla Dea per approdare in squadre che giocano la Champions League ma la squadra di Percassi ha sempre respinto ogni offensiva perché intende puntare fortemente sul classe ’98, per puntare al ritorno nella grande Europa.

Il profilo di Koopmeiners è sicuramente uno dei più interessanti del panorama calcistico eurpoeo e la Dea intende trattenerlo il più possibile. Anche se sono in arrivo offerte allettanti che possono far vacillare sia il club che i calciatori stessi.

Calciomercato, futuro in bilico per Koopmeiners?

Teun Koopmeiners giocherà ancora all’Atalanta? Il centrocampista olandese è uno dei più appetiti d’Europa e il suo profilo piace molto a tanti top club. Con la Dea ha innalzato il suo status ed è diventato uno dei top players della Serie A. L’estate è stata rovente anche per il suo talento, sempre al centro di grandi voci di mercato che l’avrebbero voluto lontano da Bergamo.

Tutte le big del nostro campionato hanno pensato a Koopmeiners ma nessuna è riuscita, fino ad ora, a strapparlo all’Atalanta. E sono arrivate certamente anche offerte dall’estero, per un talento classe ’98 nel pieno della carriera e con tanto ancora da dare al calcio europeo.

L’Atalanta vuole trattenere Koopmeiners ed è pronta a dire no a offerte da capogiro che sono in arrivo per lui.

L’agente di Koopmeiners svela tutto: che offerta

L’Atalanta “vuole costruire il futuro intorno a Koopmeiners“, parola di Bart Baving, agente del centrocampista olandese che a spazionapoli.it ha svelato la verità sul futuro del suo assistito e sulla volontà dell’Atalanta di trattenerlo ancora a lungo.

Arrivato due stagioni fa per 15 milioni di euro, oggi Koopmeiners ne vale tantissimi, sicuramente più del triplo. L’agente del centrocampista classe ’98 ha parlato del forte interesse del Napoli per il suo assistito, già da prima che entrasse nel vivo la trattativa per Gabri Veiga.

Koopmeiners Napoli? “Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha ribadito con forza non è in vendita quest’estate“.

No a 45 milioni dal Napoli: l’Atalanta trattiene Koopmeiners

Il futuro di Teun Koopmeiners sarà ancora all’Atalanta, almeno per tutta questa stagione. Il Napoli si è spinto fino a 45 milioni per lui ma si è visto chiudere la porta da Percassi che ha intenzione di costruire il futuro della Dea intorno alla sua figura.

Rinnovo Koopmeiners con l’Atalanta? “Stanno costruendo una squadra intorno a lui: è il loro giocatore chiave. Di rinnovo non ne abbiamo ancora parlato, aspettiamo che i dirigenti si liberino dal calciomercato estivo“.