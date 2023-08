Calciomercato: super offerta da 60MLN, lo portano in Arabia

Il calciomercato estivo è stato condizionato e non poco dagli investimenti che sono stati fatti in Arabia Saudita dai potenti sceicchi che hanno stravolta il mercato europeo e non solo.

Tantissimi i giocatori che in questa sessione estiva sono approdati in Arabia, così come anche allenatori e dirigenti. Adesso arrivano delle novità importanti per quanto riguarda ciò che accadrà nelle prossime ore.

C’è un nuovo giocatore pronto ad approdare nel campionato Saudita in vista di queste prossime settimane, dove già è iniziata lì la nuova stagione. C’è un club che sta spingendo forte per prenderlo con una maxi offerta.

Calciomercato: lo comprano in Arabia Saudita

Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che potrebbe lasciare il suo attuale club e andare a giocare anche lui in Arabia Saudita. Perché c’è una squadra pronta a fare un’offerta importante per lui in maniera ufficiale in queste ore per convincerlo a lasciare il suo attuale club e campionato e portarlo anche lui in Arabia. C’è una svolta che ora riguarda ciò che accadrà nelle prossime ore.

Una situazione difficile per i club europei nel gestire quanto sta accadendo, perché i club dell’Arabia Saudita stanno convincendo con i loro milioni i migliori giocatori anche e giovani ad approdare nella Pro League Saudita che nel giro dei prossimi anni potrebbe diventare il primo campionato di riferimento e distruggere definitivamente il calcio europeo. Tanto è vero che ora è anche arrivata una folle richiesta di accettare alcuni club del campionato Arabo nelle prossime edizioni di Champions League.

Tutto complicato e da vedere come si evolverà. Intanto, ci sono ora delle ultime notizie in merito a quello che potrebbe essere un altro trasferimento ufficiale nelle prossime ore di uno dei top calciatori in Europa che lascerebbe il suo club per andare a giocare in Arabia con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Al Nassr: offerta per Otavio

L’Al Nassr continua a rinforzarsi con acquisti di qualità e ora punta offrte su Otavio del Porto. Da un semplice interessamento pare che sia arrivata l’offerta ufficiale al giocatore che avrebbe già dato gradimento per un contratto triennale da 13 milioni di euro a stagione.

Cifre importanti a cui impossibile dire di no per il 28enne Otavio che andrà a giocare anche lui in Arabia Saudita e lo farà con l’Al Nassr se dovesse formalizzare ufficialmente nelle prossime ore l’offerta giusta al Porto.

Otavio Al Nassr: pagano la clausola

Il campione del Porto ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e solo così andrà via e sarà liberato. Pronto allora l’Al Nassr a definire uficialmente l’affare in queste ore e comprare Otavio dal Porto il con la proposta di 60 milioni. A darne conferma è JOGO che parla di un pagamento in 3 rate per i 60 milioni.