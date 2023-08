Niente bomber per il Milan: ha scelto i giallorossi

Doccia fredda per il Milan: l’attaccante cambia idea e Pioli dovrà chiedere al club di intervenire rapidamente sul mercato.

Due rinnovi da chiudere al più presto, alcune cessioni e un esordio in cui mettere in mostra un nuovo volto. Le priorità del Milan sono chiare in questa fase, e Pioli ha chiesto di blindare subito Maignan, sempre più nel mirino delle big europee, e Krunic, suo grande pupillo.

Le trattative procedono per il verso giusto, e per completare un grande lavoro di scouting, culminato con ottimi acquisti e interessanti giovani giunti a Milano, manca solo un tassello. Il tecnico rossonero attende una punta, ha dato mandato al club di puntare possibilmente su un giovane da lanciare, e nei prossimi 15 giorni di certo accoglierà un centravanti in grado di far rifiatare Giroud, e magari raccogliere l’eredità del francese in futuro.

La lista è lunga e il club lavora, pur costretto a tirare una linea su un nome che probabilmente convinceva più di tanti altri. Non solo per l’età, ma anche per un prezzo accessibile e qualità che fanno gola anche ad altri tecnici. Queste motivazioni hanno infatti spinto un club a lanciarsi all’assalto del calciatore, con un blitz che chiude la porta ai rossoneri.

Doccia fredda per Pioli: niente Milan per l’attaccante

La strategia per l’attaccante è chiara, ma due situazioni frenano il mercato in entrata. Pioli vorrebbe dare fiducia a Colombo, che invece avrebbe chiesto di essere ceduto in prestito per giocare da titolare. Discorso inverso invece per Origi. I rossoneri vorrebbero privarsi dell’attaccante ex Liverpool, desideroso invece di restare.

In attesa di capire come sistemare due casi delicati però, alcuni obiettivi hanno cambiato rotta e non arriveranno a Milano. Hugo Ekitiké al PSG trova poco spazio, e i francesi hanno fissato il prezzo per la cessione, pur lasciando aperta la porta ad un eventuale prestito. Una strada da battere, questa, che avrebbe fatto gola al Milan, pronto ad intervenire.

Secondo L’Equipe, però, da Parigi avrebbero già accettato una importante offerta, e restano in attesa di capire le decisioni del calciatore. Ekitiké ha infatti incassato una proposta molto interessante dal Lens, e sarebbe disponibile ad un trasferimento in giallorosso. Il progetto del club è molto ambizioso, e negli ultimi due anni sono stati molti i giovani che hanno trovato spazio e sono entrati poi nel mirino di tanti club.

Il tabloid francese ha lanciato quindi una indiscrezione che trova conferme e sarebbe destinata a trasformarsi in un affare imminente. Milan bruciato quindi, e Pioli continua ad attendere un centravanti per completare un organico molto interessante.