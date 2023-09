La stella del River Plate in Serie A: l’annuncio dall’estero

Una stella del River Plate in Serie A, tra i giovani in circolazione più forti in Argentina e che ha stregato, appunto, alcuni club italiani.

Dall’estero fanno sapere che l’interesse è forte per il classe 2001, che potrebbe sbarcare in Serie A nel prossimo gennaio 2024 quando il mercato tornerà a riaprire i propri battenti.

Si tratterebbe di un colpo importantissimo in prospettiva, in Argentina ha già fatto notare tutte le sue qualità e la sua duttilità tattica tra centrocampo, trequarti e attacco. Farebbe comodo a diverse squadre e, direttamente da Fichajes.net, hanno svelato quelle che sono le ultime notizie di calciomercato che riguardano lui e il panorama calcistico italiano.

Calciomercato, colpaccio dal River Plate: può arrivare in Serie A

Prima che schizza alle stelle la sua valutazione di calciomercato, in Italia c’è chi tenterà il colpo ad affetto perché sono diverse le squadre che si sono interessate al talento del River Plate che ha stregato letteralmente tutti gli addetti ai lavori in Europa.

Il calciatore argentino che sogna di giocare in Europa come tanti talenti del calcio argentino, fino ad ottenere il pass per la Nazionale con Messi e compagni, potrebbe finire in Serie A di fronte a quelle che sono le proposte dai top club italiani.

Secondo quanto riferito dalla Spagna, oltre al Barcellona, su Pablo Solari si sarebbe mosso più di qualche club italiano anche ai vertici della Serie A. Non svelano la squadra, ma le ipotesi lo vedono legato ad alcuni dei team che giocano in Europa, tra i club italiani.

Ultime su Solari: piace al Barcellona e in Serie A, le ipotesi italiane

Non è chiaro quale squadra si muoverà in Italia in gran segreto per Pablo Solari, colpaccio di calciomercato dal River Plate per gennaio. Perché oltre a piacere al Barcellona, come fanno sapere dalla Spagna, ci sarebbero alcuni club che si starebbero muovendo in gran segreto, tant’è che non sono ancora venute fuori le squadre che hanno contattato il suo entourage.

Tra le ipotesi però c’è quella della Fiorentina che sostituirebbe così Ikonè nella prossima stagione, prelevando l’argentino però già a gennaio, così come la Juventus che attraverso il lavoro di Giuntoli che seguiva il calciatore sin dai tempi di Napoli e potrebbe portarselo a Torino.

Ultime dal River Plate: la valutazione economica di Solari

Non ha un costo basso, il cartellino di Pablo Solari. Ne sono consapevoli i club di Serie A che, proprio per anticipare le big e aver modo di portarselo in Italia, vorrebbero concludere l’affare entro gennaio. Il River Plate sarebbe disposto a cederlo per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro.