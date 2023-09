Nuovo bomber, Spalletti ha deciso: svolta a sorpresa in nazionale

Luciano Spalletti è alla ricerca di un bomber per la sua Nazionale: il tecnico vuole puntare su un attaccante a sorpresa.

Dopo il passo falso in Macedonia, dove gli azzurri hanno rimediato solo un pareggio, la vittoria conquistata a Milano contro l’Ucraina ha ridato slancio e vigore alla Nazionale italiana. Il nuovo corso guidato da Luciano Spalletti, diventato CT degli azzurri dopo le dimissioni di Roberto Mancini, ora si può dire davvero cominciato.

L’obiettivo dell’ex tecnico del Napoli è ovviamente quello di centrare la qualificazione ai prossimi Europei, che si svolgeranno nell’estate 2024 in Germania. Tuttavia, Spalletti vuole anche fare in modo che gli azzurri possano riuscire a proporre un calcio offensivo e propositivo, proprio come quello scintillante mostrato lo scorso anno ai piedi del Vesuvio che ha portato alla conquista dello scudetto.

Tuttavia, Spalletti sa bene che per riuscire in questo intento serve un bomber che in questo momento la Nazionale sembra non avere. Non basta creare molto se non si ha un finalizzatore di professione, come Osimhen nel suo Napoli tricolore. Ecco perché in questi giorni il tecnico ex Roma, Inter e Zenit sta cercando di capire chi può essere l’uomo giusto per l’attacco della Nazionale.

Spalletti ha trovato il suo bomber: fiducia nel bianconero

Non è un caso se il commissario tecnico ha scelto di cominciare il giro delle varie squadre d’Italia partendo proprio da Torino. Hanno fatto il giro del web le immagini di Spalletti durante l’allenamento della Juventus, in particolare per quella chiacchierata cordiale con Massimiliano Allegri con cui era sorto qualche screzio nella passata stagione.

Lo scopo delle visite di Spalletti è quello di creare un canale ancora più diretto con i giocatori in orbita azzurra: sul taccuino del nuovo mister della Nazionale ci sono ovviamente vari giocatori della Juve.

Oltre a quelli già noti, come Locatelli, Gatti, Chiesa e i giovani Fagioli e Miretti, Spalletti ha voluto vedere da vicino anche Moise Kean. Il commissario tecnico si è intrattenuto proprio con l’ex Everton e PSG e tutto lascia pensare che l’attaccante bianconero possa rientrare tra i convocati nelle importantissime sfide di ottobre, quando gli azzurri sfideranno Malta a Bari e poi l’Inghilterra in terra d’Albione.

Spalletti vuole quindi ridare fiducia a Kean: il 23enne non gioca una partita con la maglia azzurra dall’ottobre 2021, ovvero dalla finale per il terzo posto in Nations League contro il Belgio, vinta 2-1 dagli uomini all’epoca guidati da Roberto Mancini.