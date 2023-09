Calciomercato: Pippo Inzaghi torna in panchina, sorpresa assoluta

Ultimissime notizie su Pippo Inzaghi: ecco dove sta andando l’allenatore, destinazione a sorpresa per lui.

Dopo il fallimento della Reggina, Pippo Inzaghi è rimasto svincolato. Il tecnico, che aveva un contratto con il club calabrese, sta aspettando l’offerta giusta per poter tornare ad allenare. C’è una prima indiscrezione relativa al club italiano che in queste ore ha mosso i primi passi per l’ingaggio di Inzaghi: ecco tutti i dettagli.

Grandi manovre per il club italiano che ha grandi ambizioni per il futuro. Il presidente ha dato mandato ai suoi dirigenti di sondare il terreno per Pippo Inzaghi, che è il profilo scelto dalla proprietà. Ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa che potrebbe portare all’esonero di un altro allenatore.

Quale futuro per Pippo Inzaghi, c’è un primo indizio: sta tornando in panchina

Dove andrà ad allenare Pippo Inzaghi? Sono tanti i punti di domanda sul futuro del tecnico, reduce dall’avventura alla Reggina conclusa con il fallimento del club. Ecco tutti i dettagli in merito al ritorno del mister in panchina: destinazione a sorpresa per lui.

Nonostante una stagione positiva, la Reggina non ha completato l’iter d’iscrizione al campionato di Serie B. I vari ricorsi non hanno dato ragione agli amaranto, il club calabrese è stato estromesso dalla serie cadetta. Adesso dovrà ripartire dalla Serie D. Intanto, ad avere la peggio tutti i giocatori sotto contratto che sono stati svincolati e l’allenatore Pippo Inzaghi che è attualmente senza panchina. Ancora per poco, però. Ecco quale club è pronto ad ingaggiare l’ex Milan.

C’è una nuova indiscrezione di calciomercato: a sorpresa, il dirigente è pronto ad affidare la guida tecnica proprio all’ex tecnico di Benevento e Bologna. C’è Giorgio Perinetti a lavoro per nominare come nuovo tecnico dell’Avellino Inzaghi, che potrebbe arrivare al posto di Rastelli.

Avellino: esonero Massimo Rastelli, il tecnico è già in bilico. Per la sostituzione c’è Pippo Inzaghi

L’Avellino, quest’anno, punta alla promozione diretta in Serie B. E’ questo l’obiettivo della società che, nel corso della scorsa sessione estiva 2023, ha investito fior fior di quattrini per mettere a disposizione dell’allenatore una rosa di tutto rispetto per la categoria. Nonostante ciò, l’avvio di stagione non è stato positivo. La sconfitta interna, nella prima giornata di Serie C, ha aperto i dubbi sul futuro dell’allenatore Massimo Rastelli che rischia già l’esonero. Con una sconfitta, nel prossimo turno contro la Juve Stabia, la società potrebbe prendere in considerazione l’idea di esonerare dall’Avellino Rastelli e chiamare come nuovo allenatore Pippo Inzaghi, che lo stesso Perinetti ha già avuto come tecnico ai tempi del Venezia.