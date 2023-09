Juventus: nuovo presidente, soluzione da “sogno”

Nuovo Presidente per la Juventus? Gianluca Ferrero è oggi il Presidente della Juventus. Uomo di Elkann, sta provando a rimettere a posto i bilanci della Vecchia signora ma, una volta completata l’opera, non è detto che resti il simbolo del club visto che tra Ferrero ed il campo il legame non è stretto.

Ferrero, infatti, è un uomo di economia che nella sua lunga carriera ha lavorato con Lavazza, Biotronik Italia e GEDI per citare alcuni. Oggi è sindaco effettivo di Fenera Holding e Techwald Holding, ma anche vicepresidente del cda della Banca del Piemonte, e membro di Vigilanza de Il Sole 24 Ore.

Juventus: ecco un nuovo Presidente? Le ultime

Dal 18 gennaio 2023 Gianluca Ferrero è stato nominato presidente della Juventus dopo l’addio di Andrea Agnelli. Una decisione in linea con quello che è il desiderio della famiglia Elkann di fare della Juventus un’azienda virtuosa e di non esser costretti a ricapitalizzare una volta all’anno, o due.

Nell’ultimo anno, infatti, si è parlato di diversi profili per il quadro dirigenziale ma non solo. A marzo si era anche sparsa la voce di una possibile cessione della Juventus da parte di Elkann. Una cessione che avrebbe potuto portare in Italia uno Sceicco. Tuttavia in estate l’Arabia Saudita sembra aver cambiato prerogativa, provando ad investire nel proprio paese e non altrove.

Per questo motivo risulta difficile una cessione del titolo della Juventus da parte di Elkann, ma appare più probabile che nei prossimi mesi Gianluca Ferrero lasci il ruolo di Presidente della Juve ad una figura che rispecchi meglio i canoni del club. Ma dopo Nedved, chi potrebbe entrare in società?

Il sogno di tanti tifosi resta sempre quello di un ritorno da parte di Alessandro Del Piero. Come riportato da Tuttosport, sia il calciatore che i tifosi sono accomunati da un desiderio profondo, viscerale, ovvero tornare a lavorare insieme.

Del Piero nuovo Presidente della Juve: le ultime

Alessandro Del Piero alla Juventus resta un totem da 705 presenze e 290 gol in campo, ma non solo. Anche lo stile e la misura di Del Piero sono rimasti impressi nella mente dei tifosi. E lo stesso Del Piero pochi giorni fa dal Forum eventi di San Pancrazio Salentino ha lanciato un segnale sul futuro che fa sognare i tifosi..

«Io mi sento ancora della Juve, anche se non ho ruolo in società. Il fatto che io non sia nel club non esclude i miei pensieri belli. Niente e nessuno potrà cancellare quello che c’è stato. Il futuro non lo prevede nessuno e dico anche per fortuna. Ognuno ha i propri sogni, io ho i miei sogni».