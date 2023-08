Garcia lo fa fuori, addio già deciso: firma subito, la destinazione

Chiuso ed ufficializzato Lindstrom, il Napoli è ora pronto a dedicarsi a qualche altra uscita in questi ultimi giorni di calciomercato. L’intenzione è quella di liberare la rosa di Rudi Garcia da qualche esubero di troppo, obiettivo che a quanto pare il duo De Laurentiis-Meluso potrebbe presto raggiungere.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza azzurra sarebbe al lavoro in queste ore per cercare di piazzare nei prossimi giorni i nomi indicati dall’allenatore francese, uno dei quali sembrerebbe essere addirittura prossimo anche alla cessione.

Praticamente mai usato da Rudi Garcia in questo inizio di stagione, consapevole del suo futuro a Napoli, l’azzurro ha capito che la soluzione migliore per tutti fosse quella di separarsi, e dopo anni di onorato servizio così andrà a finire.

Calciomercato Napoli, addio deciso: torna in patria

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che dopo aver difatti chiuso il discorso acquisti con l’arrivo di Lindstrom, avrebbe ora intenzione, come detto, di sfoltire un pò la rosa di Rudi Garcia.

Sono infatti tanti i nomi che potrebbero lasciare il club campione d’Italia da qui ai prossimi giorni, se non addirittura proprio nelle prossime ore. Stando alle ultime notizie, infatti, consapevole del fatto che Rudi Garcia lo ha in pratica fatto fuori, forse perché non conforme al suo stile di gioco, Aurelio De Laurentiis avrebbe pigiato sull’acceleratore per cercare di chiudere il prima possibile una cessione di cui si è parlato tanto già nel corso delle scorse settimane, ma della quale non si hanno aggiornamenti da un bel pò.

L’intenzione del Napoli è quella di piazzare il giocatore prima della fine di questo calciomercato, messaggio recapitato dallo stesso che insieme al suo entourage starebbe cercando la soluzione migliore per rimanere così anche in ottimi rapporti col club di De Laurentiis. Al momento le pretendenti scarseggiano un pò, ma stando a quanto riportato da TMW per Diego Demme si sarebbe incredibilmente riaperta la pista Hertha Berlino.

Napoli, si continua a lavorare con l’Hertha per Demme: le ultime

I contatti fra il Napoli e l’Hertha Berlino per Diego Demme sono costanti in queste ore di calciomercato. Il club azzurro vuole salutare nel migliore dei modi il giocatore tedesco che però starebbe opponendo un pò di resistenza, perché non convinto del trasferimento in un club di Zweite Bundesliga, nonostante il blasone dello stesso.

Consapevole però di rischiare di rimanere un’intera stagione rilegato in panchina, se non addirittura in tribuna, se nei prossimi giorni non si dovessero palesare opzioni migliori, Demme potrebbe anche aprire ad un trasferimento all’Hertha Berlino. C’è ora da capire quali potrebbero essere le tempistiche di un’affare che, comunque, al momento, parrebbe essere molto complicato per il Napoli.

Napoli: per uno che (forse) va c’è sempre uno che rimane

Se il futuro di Diego Demme è sempre più lontano da Napoli, quello di Gianluca Gaetano parrebbe sempre più in azzurro. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, Rudi Garcia avrebbe scelto di far rimanere il prodotto del vivaio partenopeo come sesta scelta a centrocampo.