Dalla Lazio alla Juventus: che regalo ad Allegri

Allegri ha chiesto alla Juve un altro rinforzo per la fascia destra: la dirigenza ha individuato l’alternativa a Weah.

Cristiano Giuntoli, nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juventus, ha precisato che la rosa della Juventus è già molto competitiva e che anche Allegri è dello stesso parere. Pertanto i tifosi potranno aspettarsi nuovi arrivi alla Continassa solo in caso di ulteriori cessioni da parte della dirigenza bianconera.

Sono già in tanti ad aver lasciato Torino in queste ultime settimane. Basti pensare a Angel Di Maria e Leandro Paredes, fino ad arrivare a Juan Cuadrado (finito all’Inter) e Arthur, in prestito alla Fiorentina.

L’obiettivo della Juve è riuscire a sistemare anche altri esuberi, ovvero Zakaria, Bonucci e (forse) McKennie. Inoltre, non è detto che Madama non faccia qualche operazione anche in attacco, dato che Vlahovic e Chiesa sono molto richiesti e Lukaku viene dato molto vicino alla Juve.

Finora, come sanno bene i fan bianconeri, l’unico nuovo arrivato è Timothy Weah, figlio del grande George, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro. L’esterno 23enne è senza dubbio un ottimo acquisto per Allegri, che potrà impiegarlo sia come laterale basso che in posizione più offensiva. Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che la Juve stia ragionando su qualche altro colpo sulla fascia destra.

Juve, altro colpo a destra: Allegri sorride, ecco chi arriva

Oltre a Weah, infatti, l’unica alternativa per quel ruolo è Mattia De Sciglio, fermo ai box dopo il brutto infortunio al crociato rimediato a inizio maggio. Il difensore italiano non tornerà disponibile prima di Natale (probabilmente lo rivedremo in campo nel 2024, ndr) ed è per questo che Allegri avrebbe bisogno di un altro terzino destro che si giochi il posto con Weah.

La politica della Juve è quella di provare a rendere la rosa sempre più italiana ed è per questo che nelle ultime ore sembra che la dirigenza bianconera si stia tuffando su Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio ha collezionato 35 presenze la scorsa stagione, mostrandosi sempre pronto tutte le volte che è stato chiamato in causa. Sarri non vorrebbe privarsene, tenendo conto che i biancocelesti saranno impegnati anche in Champions League.

Tuttavia, di fronte all’offerta giusta da parte della Juve l’esterno di Valdagno potrebbe partire. Stando ai rumors, pare che Giuntoli sia disposto a offrire tra i 13 e 15 milioni di euro per convincere Lotito a cedere Lazzari. Si tratterebbe senza dubbio di un ottimo rinforzo per Allegri, che potrebbe così disporre di due ottime pedine a destra.