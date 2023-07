Calciomercato Napoli: l’annuncio sul difensore, c’è la svolta

Nuovi aggiornamenti sul sostituto di Kim. Ecco l’annuncio che spiazza il Napoli, svelate tutte le novità sull’obiettivo di mercato degli azzurri.

C’è una lista aperta per sostituire Kim. Il centrale sudcoreano è vicino al Bayern Monaco, che pagherà la clausola da 60 milioni di euro. Intanto, in queste settimane il Napoli ha intensificato i contatti per alcuni difensori che potrebbero fare a caso di Rudi Garcia. Ecco l’ultima novità riguardo l’obiettivo di mercato del Napoli: c’è l’annuncio che arriva direttamente dalla Germania.

Giornata di presentazione in casa Napoli con De Laurentiis che ha ufficialmente nominato come nuovo direttore sportivo Mauro Meluso. Ex ds di Lecce e Spezia, 58 anni, arriva per la prima volta in una big. Questa opportunità è un premio alla gavetta, adesso il dirigente avrà il compito di portare qualche giocatore di talento in azzurro. Dovrà essere bravo ad individuare qualche profilo interessate e affidarlo a Rudi Garcia. Intanto, per quanto riguarda il sostituto di Kim, avanzano le candidature di alcuni giocatori già seguiti da Micheli e Mantovani che continueranno a seguire l’area scouting. Ecco l’annuncio, che arriva dalla Germania, relativo al futuro di un obiettivo di mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli: annuncio dalla Germania

Emergono delle novità di calciomercato relative al futuro del difensore, obiettivo del Napoli. Gli azzurri hanno individuato in lui un potenziale crack, ecco perché stanno andando avanti nella trattativa.

Nonostante il parere negativo da parte del Borussia Monchengladbach, che ha ufficialmente comunicato di non voler cedere al Napoli Ko Itakura. Il giapponese è l’obiettivo numero degli azzurri che sono pronti a puntare su di lui per rinforzare la difensa, che vedrà l’addio di Kim. Il sudcoreano è ad un passo dal Bayern Monaco, molto presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale riguardo il suo addio. Il Napoli ha la necessità di prendere un altro difensore ed il giapponese è uno dei primi nomi nella lista della società azzurra.

Ko Itakura al Napoli: ecco le ultime notizie di calciomercato su questo affare

Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ne corso di un’intervista rilasciata alla Bild ha parlato della possibilità di cedere in questo calciomercato estivo 2023 Itakura, obiettivo anche del Napoli.

“Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza.”