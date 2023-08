Neymar-Al Hilal, ufficiale l’accordo: cifra pazzesca

Cifre record e notizia bomba dall’Arabia Saudita. Anche il brasiliano Neymar andrà a far parte del ricchissimo calcio mediorientale, firmando con l’Al-Hilal.

Ormai il calcio arabo sta facendo incetta di grandi fuoriclasse internazionali. L’arma utilizzata dai proprietari sauditi è rappresentata da fior fiori di quattrini da investire per convincere i campioni del calcio occidentale a trasferirsi tra le dune di Riyad o Gedda.

Già nei mesi scorsi alcuni dei maggiori talenti internazionali, di ogni età e provenienza, hanno deciso di accettare le proposte arabe. Da Cristiano Ronaldo a Benzema, passando per conoscenze anche del nostro calcio come Milinkovic-Savic, Koulibaly o Ibanez.

L’ultimo grande colpo si chiama invece Neymar Junior, ovvero il calciatore più rappresentativo del Brasile degli ultimi anni. Dopo la rottura definitiva con il PSG, in cui giocava da anni, Neymar ha deciso di accettare a 31 anni di età la proposta dell’Al-Hilal. I rumors dei giorni scorsi sono stati confermati qualche ora fa: ufficiale l’accordo tra le parti ed il trasferimento del fantasista nella Saudi Pro League.

Neymar in Arabia Saudita: cifre folli per trasferimento e stipendio

Ovviamente il trasferimento di un calciatore come Neymar non poteva non essere altisonante, soprattutto per le cifre investite dagli arabi. Basti pensare che ad oggi detiene ancora il record del calciatore più costoso di sempre, pagato 222 milioni di euro dal PSG per prenderlo dal Barcellona nel 2017.

Oggi il suo cartellino è stato pagato dall’Al-Hilal circa 80 milioni più bonus, quasi un’inezia per i ricchissimi proprietari del club saudita. Ma a far spavento è il contratto firmato da Neymar, che in due anni di accordo potrebbe arrivare a guadagnare addirittura 320 milioni di euro.

Tra parte fissa, premio alla firma, impegni commerciali e bonus vari, Neymar potrebbe diventare uno degli sportivi più pagati di sempre, soltanto per due anni di contratto. Cifre impensabili e faraoniche, che ovviamente non poteva non accettare dopo la fine ormai conclamata della sua avventura a Parigi. Inoltre sono previsti diversi benefit, come case ed auto di lusso, ai quali provvederà sempre la proprietà dell’Al-Hilal.

Il fuoriclasse brasiliano nato nel 1992 ha commentato così la sua scelta: “Voglio scrivere una nuova storia sportiva e la Saudi Pro League ha un’energia straordinaria e giocatori di qualità”. Nell’Al-Hilal condividerà lo spogliatoio con alcuni calciatori di alto rango, come il brasiliano Malcom, il portoghese Ruben Neves ed i già citati Koulibaly e Milinkovic-Savic.