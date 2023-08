La Grecia ai suoi piedi: Elisabetta Gregoraci toglie il fiato

Bellissima e solare Elisabetta Gregoraci nella sua vacanza in Grecia. La showgirl e modella si sta ritagliando uno spazio tutto per lei.

La bravura di Elisabetta Gregoraci in questi anni di carriera nel mondo dello spettacolo è sempre stata quella di sapersi reinventare e mai fermare. Fuoriuscita come valletta televisiva, dopo il matrimonio con Flavio Briatore sembrava far parlare di sé solo per la sua nota relazione sentimentale.

Invece la bella showgirl calabrese ha avuto il merito di mettersi in gioco. Conduttrice, ballerina, attrice di cinema e teatro. Insomma, un’attività molto intensa sfociata ovviamente anche nel mondo della moda, dove la sua bellezza ed il suo fascino è sempre stato apprezzato.

Oggi Elisabetta si sta concedendo qualche giorno di relax in una meta molto ambita, anche da tanti italiani. Ovvero la splendida cornice di Santorini, una delle isole greche più suggestive ed emozionanti a livello di scorsi, paesaggi e anche della qualità del mare.

Elisabetta Gregoraci a Santorini: fascino senza tempo

La bellissima conduttrice, ormai separatasi da anni da Briatore, si sta dunque rilassando a Santorini. Ha testimoniato il tutto tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta quasi 2 milioni di follower.

Tramonti stupendi, ma è bellissima anche la Gregoraci stessa. Elisabetta si è mostrata in costume, in pose molto accattivanti mettendo in risalto il suo fisico statuario. Pur non essendo più una ventenne, l’ex moglie di Briatore è davvero irresistibile, si tiene in forma pazzesca e non ha nulla da invidiare a modelle o influencer più giovani.

Dopo un passaggio in Sardegna, in compagnia del suo unico figlio Nathan Falco, la Gregoraci si è dunque spostata a Santorini per continuare le proprie vacanze da sogno e in tenuta marittima. “Bellezza senza tempo” – ha scritto Elisabetta nel commentare le foto dalla Grecia. Come senza tempo è anche il suo fascino mediterraneo e solare, sempre con il sorriso sulle labbra e baciata dal sole.

Chissà se ad accompagnare Elisabetta Gregoraci a Santorini c’era anche Giulio Fratini, l’attuale compagno della showgirl calabrese. I due infatti fanno coppia fissa da tempo e hanno passato a luglio qualche giorno in relax e vicinanza a Capri. Fratini tra l’altro ha già avuto frequentazioni interessanti con donne del mondo dello spettacolo: prima della Gregoraci è stato partner di Raffaella Fico e di Roberta Morise, tutte donne dai tratti mediterranei.