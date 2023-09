Sirene arabe e addio immediato alla Roma: può succedere subito

Può dire addio nell’immediato, attraverso la possibilità di concludere i rapporti con la buonuscita e finendo in Arabia Saudita.

Il calciomercato non si ferma mai e riguarda ancora una volta la Roma, dopo i rumors che erano venuti fuori anche su Mourinho, per quanto riguarda l’approdo in Arabia Saudita.

Il momento critico che sta vivendo la Roma potrebbe mettere voglia al calciatore di salutare anzitempo il club giallorosso, considerando quello che è un piazzamento in classifica che non soddisfa non solo la dirigenza, ma anche i calciatori che non riescono a trovare i meccanismi giusti con Mourinho in panchina.

Calciomercato Roma, sirene arabe: può dire addio un titolare

Sono diversi i club che dall’Arabia Saudita stanno pensando ai calciatori della Roma, potendo incidere nell’immediato e non nella finestra di calciomercato a gennaio.

Chiaro è che si dovrà procedere con la volontà di andare verso la buonuscita, se la Roma sarà disposta a rinunciare al suo cartellino, per svincolarsi dal suo contratto. Al momento tutto è fermo, come fanno sapere i media nazionali, ma l’interesse dall’Arabia Saudita comincia a farsi concreto per uno dei titolarissimi della Roma.

Dalla Capitale alla Saudi Pro League, Bryan Cristante potrebbe finire in Arabia Saudita. Uno dei pochi ad uscirsene con qualche voto in sufficienza tra i pagellisti, per quella che è stata l’orribile prestazione della Roma contro il Genoa nel turno infrasettimanale, è finito nei radar dei presidenti sauditi che puntano ancora al calcio italiano per il proprio mercato.

Cristante in Arabia Saudita, subito o a gennaio? Le ipotesi

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, potrebbe approdare in Arabia Saudita. Secondo quanto riferiscono da Il Tempo, il centrocampista italiano potrebbe vedere il proprio conto in banca lievitare, con il forte interesse di alcuni tra i top club della Saudi Pro League.

C’è l’opzione, secondo quelli che sono i rumors, di permettere alla Roma di svincolare il giocatore attraverso una cifra pattuita per la rescissione del suo contratto e, qualora dovesse avversarsi la cosa, Cristante potrebbe lasciare subito la Roma per la Saudi Pro League, senza attendere il mercato a gennaio. Il mercato saudita, a differenza di quanto accadeva diverso tempo fa, seppur chiudendosi soltanto dopo quello italiano, ha visto la sua conclusione nel 7 settembre e non più il 20. Ciononostante, tocca fare attenzione su quelle che sono le manovre di uno dei club più blasonati della Saudi Pro League.

Ultime su Cristante, via dalla Roma: c’è l’Al-Nassr

C’è l’Al-Nassr su Bryan Cristante, club che arricchirebbe così ancora di più il proprio centrocampo, nel club di Cristiano Ronaldo. La possibilità è quella di vedere il centrocampista della Roma, fedelissimo del centrocampo di Mourinho, nella Saudi Pro League. Il suo ingaggio verrebbe quadruplicato.