Esonero Mourinho: a Trigoria gira una voce, il sostituto

A Trigoria gira una voce in merito al futuro di José Mourinho che ha convinto finora pochissimo a Roma.

Una stagione fatta di più bassi che alti, nonostante l’importantissimo mercato messo in piedi da Tiago Pinto che ha accontentato in ogni maniera il tecnico portoghese che ha raccolto fino ad ora pochissimi punti rispetto a quanti ne aspettava la società.

La posizione di Mourinho lo vede coinvolto nelle voci sull’esonero, con una in particolare che arriverebbe direttamente dal Centro Tecnico d’allenamento della Roma, secondo quanto rivelato da uno dei principali media sportivi nazionali.

Esonero Mourinho: c’è una voce a Trigoria

C’è delusione in Capitale e tutto è ovviamente dettato dalla situazione non felice di classifica, nel giorno di vigilia di Roma-Frosinone, derby regionale, contro l’ex Eusebio Di Francesco che va a caccia di continuità in una situazione di classifica che invece sorride ai Ciociari.

Sono solo cinque i punti totalizzati in campionato e non possono certamente bastare ad una società che ha messo nei propri obiettivi quello del ritorno in Champions League, traguardo non ottenuto nella passata stagione con la Roma che sperava di ottenere il “pass” attraverso una vittoria in Europa League non arrivata a causa della vittoria del Siviglia nella finale dell’ultima disputata dai giallorossi.

Mourinho rischia l’esonero e da Trigoria arriva una voce legata ad un confronto diretto con la società. Secondo quanto riferito nella versione online di una delle principali testate sportive italiane, i Friedkin avrebbero avuto un incontro con Mourinho, che rischia seriamente l’esonero.

Confronto a Trigoria, Mourinho rischia l’esonero: ecco quando potrebbe succedere

Alla fine non è stata rinnovata la fiducia a Mourinho, che si gioca l’ultimo treno nel derby contro il Frosinone. Si disputerà all’Olimpico la sfida tra Roma-Frosinone e, secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in caso di nuovo passo falso, potrebbe arrivare l’esonero per Mourinho. Il confronto con lo Special One ha spinto i Friedkin a ribadire al tecnico che l’obiettivo minimo è quello del piazzamento in Champions League, tra i primi quattro posto. E con la situazione che rischia di precipitare, prima di farlo accadere appunto, la Roma potrebbe sostituirlo con un nuovo allenatore in giallorosso.

Ultime Roma, Mourinho verso l’esonero: solo un nome per il domani

C’è solo un nome per il domani senza Mourinho, tecnico sempre più vicino all’esonero. Secondo quelli che sono i rumors, in cima alla lista c’è quello di Antonio Conte, più lontana invece la candidatura di Zinedine Zidane, che cerca una panchina più prestigiosa di quella del team della Capitale.