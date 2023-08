Calciomercato, sbarca in Serie A: arriva dal Santos

Chiusura immediata per arrivare al colpo in attacco: arriva dal Santos, subito in Serie A. Ormai ci siamo per il rinforzo della big

Un innesto di qualità assoluto proveniente direttamente dal Brasile. Lì nascono tanti talenti pronti a sbarcare in Europa per mettersi in luce per sposare un progetto entusiasmanti delle big. Ora anche la Serie A potrebbe chiudere un colpo da urlo con il suo profilo monitorato a lungo dai migliori club italiani.

Novità interessanti in Serie A con i migliori club italiani pronti all’assalto totale. Pochi minuti fa è sbucato il nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo: un’idea già nell’aria da mesi per poi essere accantonata. Ora il suo profilo è diventato prioritario per un innesto di qualità in attacco vista l’assenza forzata per infortunio del bomber.

Calciomercato, affare a sorpresa: si chiude subito in Serie A

Le big italiane sono tornate a rivolgersi al calciomercato sudamericano per trovare qualche talento del futuro. Affare a sorpresa con l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore: chiusura immediata per rinforzare il reparto offensivo.

Come svelato da Sky Sport, la Roma vorrebbe accontentare così Josè Mourinho dopo i malumori delle ultime ore. Tiago Pinto ha messo nel mirino diversi attaccanti con il suo staff di scouting. Nelle ultime ore è tornato a galla il profilo dell’attaccante del Santos, Marcos Leonardo, classe 2003, autore di ben 6 gol in 12 partite del Brasileirao. Già a maggio la società capitolina si era informata a lui per poi passarlo in secondo piano dopo l’inserimento anche della Lazio, che ha puntato tutto poi su Castellanos.

Ora la Roma vuole chiudere l’affare per il talentuoso giocatore brasiliano: ci sono stati già contatti con il suo entourage per il trasferimento immediato. Il suo esordio in Prima squadra è avvenuto già 3 anni fa diventando anche protagonista con la Nazionale brasiliana under 20, con la quale ha realizzato anche 7 gol in 7 presenze: due reti le ha segnate proprio contro l’Italia al Mondiale Under 20.

Mourinho vorrebbe subito un sostituto di Tammy Abraham, che tornerà soltanto a partire da gennaio 2024 dopo il grave infortunio rimediato al ginocchio. La Roma ha seguito a lungo Morata e Scamacca, ma non ci sono stati contatti per la chiusura immediata con due profili che conoscono molto bene la Serie A. Ora la società giallorossa cercherà di chiudere l’affare puntando tutto sul giovane attaccante brasiliano, una valida alternativa ad Andrea Belotti per i prossimi mesi.