Colpo grosso in Serie A, ex Barcellona si trasferisce in una big

Vicinissimi al grande colpo, la Serie A potrebbe accogliere una nuova stella che ha anche giocato con il Barcellona.

Arriverebbe in Italia ed ha già giocato per diversi club importanti. Una squadra di Serie A potrebbe portare quindi nel nostro campionato un calciatore che ha giocato, tra le altre, anche con la prestigiosa divisa del Barcellona. Ora però non è più dei catalani.

Si cerca l’usato garantito, ma il cartellino oggi non costerebbe certo poco. Dopo aver detto addio ai Blaugrana infatti, il calciatore classe ’99 ha continuato a giocare ad alti livelli ed ora sarà difficile portarlo via. Ecco però quanto rimbalza adesso dal Paese in cui sta giocando: la Francia.

La notizia l’ha lanciata il Nice-Matin, quotidiano che si occupa prevalentemente di una squadra di calcio di Ligue 1: il Nizza, naturalmente. Ebbene, secondo le voci francesi ci sarebbe un club di Serie A intenzionato a fare un’offerta ai rossoneri per un calciatore dalle ottime qualità ma il cui prezzo odierno è di 30 milioni di euro. Si tratta di Jean-Clair Todibo.

Serie A, che colpo! Arriva un ex Barcellona

Secondo quanto riferito da Nice-Matin, il calciatore nato nella Guyana francese ha suscitato l’interesse di diversi club sparsi per il mondo con le sue prestazioni dell’ultima stagione. Ci sarebbero infatti su di lui, difensore centrale, Newcastle, West Ham, Aston Villa, Paris Saint-Germain, ma anche il Napoli. Il club fresco campione d’Italia non si è ancora mosso sul mercato ma ovviamente ci si aspetta che le prossime settimane siano quelle dove gli azzurri assesteranno la loro rosa.

Poche cessioni, ma servono ancora un centrale di centrocampo ed ovviamente un difensore, vista la partenza di uno dei calciatori più forti della rosa, Kim Min-jae. Di soldi dal Bayern Monaco ne sono arrivati tanti ma ancora non ne sono stati spesi. Il perché è facilissimo da individuare: gli azzurri non vogliono sbagliare il loro acquisto e valutano tantissimi nomi.

Su tutti ci sarebbero ancora quelli di Kilman e Danso, escluso per ora Le Normand, ma le ultime novità francesi fanno emergere anche il nome del francese. Todibo ha giocato le prime partite da professionista nel Tolosa, poi il Barcellona lo prelevò nel 2019. Con i catalani, 5 presenze in due anni e poi il passaggio allo Schalke.

Finalmente, il difensore 23enne ha ritrovato se stesso in Costa Azzurra dove gioca dal gennaio del 2021. Con la maglia dei nizzardi, il classe ’99 per ora ha collezionato 103 presenze con 2 reti.