Calciomercato: accordo con Muriel, sta firmando

Arrivano nuove notizie riguardo il futuro di Luis Muriel che è pronto a firmare con una nuova squadra e lasciare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato.

Il calciatore colombiano è in scadenza di contratto e vuole provare a chiudere un ultimo importante contratto in Europa vista anche la sua età. E’ il momento ora di dire addio a Bergamo per una nuova piazza.

Si sta già preparando a cambiare casa il giocatore visti i movimenti di mercato che ha portato avanti l’Atalanta fino a questo momento, con il giocatore che ha accettato l’idea di dover salutare dopo tanti anni.

Calciomercato: Muriel lascia l’Atalanta

Già la passata stagione il calciatore non ha avuto un’annata felice, giocando meno del solito e andando a segno anche con meno regolarità (3 gol in tutto il campionato). Per questo motivo anche la stessa società ha capito che è arrivato il momento di cambiare e voltare pagine, lo stesso pensiero è quello dell’attaccante che ora cerca nuovi stimoli altrove. Tante voci di mercato che sono arrivate in queste ultime settimane riguardo quello che sarà il futuro di Luis Muriel.

Il calciatore lascerà l’Atalanta sicuramente e per questo motivo ci saranno in queste prossime ore dei contatti per provare a chiudere, perché ora si è fatto avanti un club in maniera concreta per provarlo a portarlo via da Bergamo. In questi anni, stesso in Serie A, diverse squadre hanno provato a chiudere il colpo Luis Muriel che piaceva a Juventus, Inter, Milan, Napoli e anche la Roma con cui ha avuto dei contatti proprio in questi giorni.

Alla fine però potrebbe essere altrove e lontano dalla Serie A il suo futuro. Infatti, dopo tanti anni in Italia potrebbe andare a firmare un nuovo contratto in un altro campionato Muriel che è pronto ad accettare l’offerta che gli sarà presentata sul tavolo.

Atalanta: Muriel verso l’Eintracht Francoforte

Luis Muriel sarà quasi sicuramente la prossima uscita dell’Atalanta, perché ci sono ora aggiornamenti che arrivano da TMW. Dopo le ultime voci su un possibile trasferimento alla Roma ora si è fatto avanti l’Eintracht Francoforte.

Sembra che la squadra tedesca sia decisa a chiudere per il colombiano. Infatti, è in fase avanzata la trattativa fra l’Atalanta e l’Eintracht Francoforte per chiudere per Muriel. Un’operazione che si potrebbe definire per 6-7 milioni di euro. Per il colombiano già pronto un contratto biennale.

Serie A: Muriel lascia l’Italia

Luis Muriel è pronto a lasciare l’Italia dopo circa 10 anni avendo vestito la maglia di Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. Il giocatore colombiano ha totalizzato 310 presenze andando a segno 101 volte e fornendo 52 assist nel campionato italiano di Serie A.

Adesso per lui è pronta una nuova avventura, perché Muriel ha scelto e andrà a giocare in Germania con l’Eintracht Francoforte.