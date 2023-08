Serie A: club venduto agli Arabi, offerti 900MLN

Il calciomercato in Serie A potrebbe ricevere una sterzata decisiva in vista delle prossime settimane con una società che può essere venduta. C’è l’intenzione di chiudere con gli Arabi.

Il club non è in vendita, ma potrebbe decidere di dare l’ok definitivo per la cessione della proprietà, perché ora si è interessato al club un nuovo gruppo a questo club che può essere interessato a vendere.

Ci sono novità importanti per il mercato italiano che potrebbe subire una variazione importante con dei cambiamenti che arriverebbero in base alla possibile cessione del club.

Calciomercato Serie A: offerta per un club italiano

Uno storico club italiano è pronto a vendere in vista dei prossimi mesi, perché chiaramente l’iter non sarà breve e facile da dover affrontare, ma adesso arrivano aggiornamenti per quello che potrebbe capitare da un momento all’altro per il futuro della società italiana che verrebbe venduta solo per una maxi offerta. Si parla di cifre veramente importanti che cambierebbero completamente il futuro della società.

In vista delle prossime settimane ci sarà un cambiamento importante per quello che potrebbe essere questo club di Serie A che ha intenzione di raggiungere un possibile accordo con quella che poi potrebbe essere la nuova proprietà. Perché in vista dei prossimi anni ci sono novità interessanti che riguardano il futuro di diverse società italiane che si trovano in guai economici che potrebbero essere risolti solo con nuovi prestito o cessioni e l’inserimento di nuovi e ricchi proprietari.

E’ stato il caso dell’Inter che ha cambiato proprietà da anni e ora potrebbe nuovamente farlo, visto che ci sono determinati problemi che riguardano il futuro del club che vive momenti economici difficili e rischia di dover cedere per forza. Ma non è l’unico club in Italia, c’è anche la Roma che può pensare di vendere con i Friedkin che sono aperti a nuove offerte.

Cessione Roma: arrivano gli Arabi

L’Arabia Saudita sta investendo tanto in Italia e in Europa con l’acquisto di nuovi giocatori, ma potrebbe non limitarsi a questo l’investimento dei potenti arabi sceicchi. Infatti, c’è ora la possibilità che arrivi anche una cessione della Roma dei Friedkin passando nelle mani dei potenti proprietari dell’Arabia Saudita.

Novità interessanti arrivano ora visto che la Roma può davvero pensare di cedere la proprietà perché l’interesse dell’Arabia Saudita è reale al momento e si proverà a parlare con i Friedkin nei prossimi giorni.

Roma: cessione all’Arabia Saudita, il prezzo

La Roma può cambiare proprietà con il fondo saudita che punta all’acquisto della società dei giallorossi e c’è già la a proposta di 900 milioni di euro inclusi i debiti. La risposta dei Friedkin è attesa nei prossimi dieci giorni come riportato da Tmw.