Milan senza parole: anche lui se ne va all’Inter

Trattativa avviata e offerta convincente: il Milan resta con l’amaro in bocca, il blitz dell’Inter era inatteso.

Il mercato dei duelli, delle sorprese e degli sgarbi. Della telenovela Lukaku e dei retroscena che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Mancano ancora 3 settimane alla chiusura delle trattative, ma a poco più di sette giorni dall’inizio del campionato i tecnici chiedono ai club di accelerare per partire con il piede giusto e le squadre al completo.

La sensazione è che i giorni precedenti a Ferragosto potrebbero regalare grandi colpi di scena, e uno su tutti potrebbe coinvolgere le milanesi. Se i rossoneri hanno praticamente completato la rosa con un mercato interessante da tanti punti di vista, in Viale della Liberazione hanno l’urgenza di trovare un attaccante in grado di garantire ad Inzaghi gol e spazio per gli inserimenti dei centrocampisti.

In una situazione in cui gli uomini di mercato di entrambi i club valutano soluzioni, una trattativa crea un intreccio pericoloso. Il Milan riflette su quelle che non sembrano solo più voci. Ausilio infatti sarebbe pronto a passare all’azione e nelle prossime ore tenterà di chiudere un’operazione destinata a fare discutere.

Inter e Milan: altro intreccio di mercato

Rompere gli indugi, presentare l’offerta giusta e tentare di garantire ad Inzaghi una rosa già completa prima dell’inizio della stagione.

Ausilio e Marotta hanno una missione ben chiara, ma anche difficoltà che hanno rallentato i lavori almeno nella ricerca di un attaccante. Fra nomi interessanti, profili giovani e altri già in grado di dare garanzie, i nerazzurri hanno tentato nuovamente di ammorbidire l’Arsenal per chiudere l’affare Balogun.

Dopo le voci su una timida apertura da parte dei Gunners, arrivano nuove notizie sulle difficoltà nel raggiungere una cifra considerata ancora troppo alta per il centravanti, ora scavalcato nelle gerarchie da un collega illustre e convinto da una esperienza in Serie A. L’Inter avrebbe infatti deciso di piombare nuovamente e con forza su Mehdi Taremi. L’operazione avrebbe pro e contro, che davanti alla necessità di archiviare il capitolo attaccante potrebbero passare in secondo piano.

Ausilio sa bene infatti che i 31 anni dell’attaccante del Porto sono un fattore da valutare, e che la cifra fra i 20 e i 25 milioni chiesta dal Porto per l’iraniano non è di certo bassa. Restano però i numeri del centravanti, sempre in doppia cifra, rodato e affidabile nelle coppe e voglioso di abbracciare l’Inter.

Con la stessa cifra da investire per Balogun, a Milano potrebbero puntare su Taremi e Arnautovic, regalando ad Inzaghi due attaccanti non proprio giovani, ma di certo molto apprezzati sotto il profilo della capacità di andare in gol. Bruciato quindi il Milan, che su Taremi aveva puntato molto. L’iraniano avrebbe scelto e attende sviluppi, ma nelle prossime 72 ore potrebbe arrivare il blitz per portarlo a Milano, sponda nerazzurra.