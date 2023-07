Incubo Guardiola per l’Inter: lo pagano subito

I tifosi dell’Inter trovano ancora sulla loro strada Pep Guardiola: il tecnico sta per mettere a segno un gran colpo.

Il sogno di tutti i tifosi interisti si è infranto nella notte di Istanbul, con il gol di Rodri che ha regalato la prima Champions League della sua storia al Manchester City. L’Inter ha tenuto testa per tutto il tempo alla corazzata di Pep Guardiola, sfiorando più volte il pareggio ma non riuscendo a portare la partita ai supplementari.

Nonostante l’ennesimo successo alla guida dei Citizens, il tecnico spagnolo – per lui si è trattata della quarta Champions, una da giocatore e tre da allenatore – ha riconosciuto i meriti degli avversari, elogiando i nerazzurri e Simone Inzaghi per la finale giocata e per l’intera stagione.

Tuttavia, stando a quanto trapelato nelle ultime indiscrezioni, sembra che il popolo interista debba fare di nuovo i conti con Guardiola in questi giorni. Non bastava la sconfitta in finale: l’allenatore ex blaugrana ha infatti nel mirino un giocatore che la tifoseria nerazzurra sperava di vedere di nuovo con indosso la casacca della Beneamata.

Guardiola fa un altro sgarro all’Inter: sfuma il colpo

Da qualche settimana, infatti, circolava la voce di un interessamento dell’Inter per Achraf Hakimi, disposto a tornare a vestire la maglia nerazzurra dopo le due stagioni al Paris Saint-Germain. Hakimi ha giocato con l’Inter nella stagione 2020-2021, contribuendo con 7 reti e ottime prestazioni al raggiungimento dello scudetto, il diciannovesimo nella storia nerazzurra.

Anche l’esperienza parigina è stata soddisfacente per il 24enne marocchino, che ha conquistato due scudetti e una Supercoppa nazionale. Inoltre, Hakimi si è classificato quarto all’ultimo Mondiale in Qatar con la Nazionale marocchina. Come riportato dal sito Football Insider, sembra che il ritorno di Hakimi all’Inter sia destinato a rimanere un sogno proprio per colpa di Guardiola. Il Manchester City, infatti, è fortemente interessato al terzino destro del Paris Saint-Germain: una mossa caldeggiata proprio da Guardiola, grande fan del 24enne marocchino.

Il club inglese, che ha realizzato uno straordinario triplete vincendo anche l’FA Cup e la Premier League, potrebbe perdere Kyle Walker, corteggiato dal Bayern Monaco. Per questo i Citizens si sono tuffati su Hakimi, che viene valutato circa 40 milioni di euro. Tuttavia, sempre Football Insider riporta che anche altri club di Premier sono su Hakimi: tra questi c’è il Chelsea, desideroso di riscatto dopo una stagione fortemente deludente. Hakimi è stato titolare del PSG la scorsa stagione, totalizzando 39 presenze in tutte le competizioni e mettendo a segno cinque gol e sei assist.