Scamacca ha detto “sì”, ritorno in Serie A: ecco dove giocherà

Gianluca Scamacca ha detto “sì” al ritorno in Serie A, dopo un anno vissuto tra alti e bassi in Premier League.

Ha concluso la stagione da campione della Uefa Conference League, ma in tutta l’annata vissuta al West Ham non ha giocato tantissimo, non essendo uno dei principali titolari degli Hammers.

La sua voglia è quella di ritornare titolare indiscusso, così come accadeva al Sassuolo, e c’è un club ai vertici della classifica in Serie A che sembra pronto a concedergli un posto in attacco da principale bomber del club. Non vuole perdere un posto in Nazionale da vice-Immobile, per formare quel tandem importante che viveva a Reggio Emilia con Raspadori, in qualità di futuro azzurro con la maglia della Nazionale. Per farlo, appunto, dovrà tornare in Serie A per vivere un’esperienza da titolare.

Scamacca in Serie A, ha già detto “sì” al club: la notizia

Vuole tornare ad incidere Scamacca e, dopo l’annata vissuta in Premier League con il club londinese, sarebbe pronto al ritorno in Italia.

Un ritorno in Serie A, col club che avrebbe anche incassato il “sì” del giocatore che non vedrebbe l’ora di ritornare a far bene, da titolare, magari proprio nel campionato italiano. Continuando a giocare in Europa, nelle manifestazioni Uefa, dopo aver vinto il titolo con il West Ham, nella stagione che si è appena conclusa.

Sono diversi i club italiani, anche ai vertici, che hanno bisogno di una nuova importante soluzione per l’attacco. E tra questi c’è sicuramente la Roma, con Scamacca che accetta di buon grado la proposta dei giallorossi. Il club capitolino avrebbe ricevuto già il gradimento dell’attaccante italiano, che tornerebbe nella sua città Natale, dopo aver vissuto una singola esperienza solo da giovanissimo in giallorosso.

Mercato Roma, ecco Scamacca: il giocatore ha accettato

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto avrebbe ricevuto il “sì” di Gianluca Scamacca, per il trasferimento alla Roma nell’imminente estate.

La volontà di giocare per la Roma sin dalla prossima stagione, per essere protagonista assoluto in Serie A, cosa che ancora non gli è riuscita al West Ham nonostante l’importante valore economico che fu nell’operazione della scorsa estate. Tant’è che il club britannico ha già fatto sapere che non vorrà svendere il proprio centravanti italiano e la Roma, malgrado il sì di Scamacca, dovrà comunque convincere il West Ham a cederlo.

Ultime Roma, i dettagli dell’operazione Scamacca

La Roma potrebbe prendere Gianluca Scamacca in prestito ed è su questa linea che s’indirizza l’operazione ai capitolini. Un prestito con ipotetica opzione di riscatto, la verità è che in ogni caso la Roma tenterà di prenderlo per averlo come centravanti titolare al posto di Belotti. Il motivo è legato all’infortunio di Abraham che sarà out almeno fino a gennaio 2024.