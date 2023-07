Siamo alle porte di quello che sarà il ritiro alla Continassa del pre-campionato, in casa Juventus, e c’è un’importante novità.

A parlarne è uno dei principali quotidiani italiani che svela l’infortunio in casa Juventus e tutto ciò che ne consegue sul calciomercato che, in piena estate, prenderà una piega diversa da quelle che erano le notizie fino a questo momento.

I tempi di recupero legati a quello che è un problema grosso e non di poco conto, in casa Juventus, danno una svolta alla stessa estate che sarà dei bianconeri. A Cristiano Giuntoli l’arduo compito di amministrare le cose per il futuro dei bianconeri, ad Allegri invece quello di riportare in forma e totalmente al 100% uno dei principali titolari dell’organico bianconero.

Infortunio Juventus, novità importanti: cambia il mercato

Cambia il mercato a seguito delle condizioni di uno dei principali titolari dei bianconeri, in merito a quello che è l’infortunio in casa Juventus.

Perché è uno dei quotidiani italiani sportivi, tra i principali, a svelare quelle che sono le sue condizioni e i tempi di recupero, con Allegri chiamato a riportarlo nelle migliori condizioni in vista del campionato che sarà per il 2023/2024. Dopo non averlo praticamente mai avuto a disposizione nella stagione che si è da poco conclusa, con il suo rientro, cambieranno le cose al centrocampo della Juventus, senza avere l’esigenza di andare con urgenza verso un nuovo giocatore in quel ruolo.

Il problema sulla passata stagione sta per essere smaltito. I tempi di recupero non sono più lunghissimi sull’infortunio di Paul Pogba, centrocampista francese che si sta allenando alla Continassa mostrando tutta la voglia di rimettersi in gioco, rinunciando a qualche giorno in più di vacanza, per farsi trovare a disposizione di Max Allegri.

Juventus, infortunio Pogba: quando torna, i tempi di recupero

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a svelare la notizia sull’infortunio di Pogba e sui suoi tempi di recupero.

A quanto pare la Juventus, per la stagione 2023/2024, potrà contare su Pogba. Sta lavorando duramente per essere pronto, ovviamente con cautela per non incappare in ricadute, e la volontà è quella di esserci per la tournée estiva. Quella che precederà il campionato e che la Juventus giocherà negli Stati Uniti d’America.

Ultime Juventus, Pogba pronto per la prima di campionato

Pogba vuole farsi trovare pronto per la prima di campionato, il calciatore francese quest’anno non vuole restare a guardare. E se dovesse farsi trovare pronto, la Juventus risparmierebbe pure quelli che sono i soldi per Milinkovic-Savic, come obiettivo per il centrocampo dei bianconeri che, dopo il rinnovo di Rabiot, dovranno solo sostituire Paredes che è stato rispedito al PSG. E soluzioni low cost dovrà trovarne Giuntoli.