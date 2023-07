Primo piano esplosivo: Georgina Rodriguez è straripante

Georgina Rodriguez regala un primo piano davvero esplosivo e lascia tutti a bocca a parte: la modella è straripante.

Fa la modella ed è una delle influencer più famose, ma Georgina Rodriguez ha ottenuto maggior celebrità divenendo soprattutto la compagna di Cristiano Ronaldo.

Stare al fianco del fuoriclasse portoghese ha aumentato senza dubbio la popolarità della modella spagnola che, ad ogni modo, è sempre stata molto importante. Questo perché Georgina ha sempre messo in mostra tutto il suo talento e tutta la sua bellezza, conquistando non solo il cuore di CR7, ma anche quelli dei suoi fan che la seguono e la venerano come fanno i devoti con un santo.

Sul suo profilo Instagram, la modella spagnola continua a guadagnare followers giorno dopo giorno e ad oggi ne conta più di 50 milioni, confermandosi una delle persone celebri più seguite al mondo. Un profilo dove Georgina pubblica aggiornamenti di quella che è la sua vita al fianco di Cristiano Ronaldo, ma dove sono anche presenti scatti davvero roventi che mettono in risalto la sua bellezza. E nell’ultimo post pubblicato, Georgina ha voluto essere davvero straripante, regalando un primo piano esplosivo

Primo piano da urlo per Georgina Rodriguez: la modella fa impazzire i suoi fan

La coppia formata da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è una delle più invidiate del mondo. Entrambi sono famosissimi e soprattutto entrambi mettono in mostra una bellezza che sembra non conoscere il passare del tempo, mostrando un fisico che lascia davvero a bocca aperta chiunque. Molti hanno spesso sostenuto come il gol più importante segnato dal fuoriclasse portoghese sia stato proprio avere Georgina Rodriguez come compagna e, forse, l’affermazione non è così sbagliata.

La modella spagnola non sfigura affatto al fianco di Ronaldo e in questi anni lo ha dimostrato non solo con il suo lavoro che tante soddisfazioni le dà, ma anche per la sua sensualità e la sua bellezza. Su Instagram Georgina vanta più di 50 milioni di followers e regala spesso scatti bollenti dove fa impazzire i propri fan. E questo è proprio il caso dell’ultimo post dove la modella spagnola ha messo in mostra un primo piano esplosivo che ha mandato in delirio i suoi fan.

Georgina si sta godendo i primi giorni di vacanza assieme alla propria famiglia dopo un anno intenso passato in Arabia Saudita ed ancora una volta via social ha deciso di dare spettacolo e di essere letteralmente straripante. La modella spagnola ha indossato un costume bianco che mette ben in evidenza le sue forme ed il primo piano regalato esibisce una scollatura pazzesca che ha catturato subito l’attenzione dei suoi fan.

Non occorre neppure fare zoom sulla foto per poter ammirare tutta l’esplosiva bellezza di Georgina che ancora una volta ha conquistato gli occhi ed il cuore dei propri follower. Tantissimi sono stati i likes, con la modella che nel giro di 24 ore ne ha raccolti più di 4 milioni, così come molti sono stati i commenti dei fan del tutto estasiati da questa visione unica.