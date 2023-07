Calciomercato, l’Arabia spaventa la Roma: un big può dire addio

Dopo Mourinho l’Arabia Saudita starebbe provando ad infastidire ancora la Roma in questo calciomercato. Dopo lo Special One un club della Saudi Super League avrebbe infatti presentato un’offerta super ad uno dei big della formazione giallorossa.

Ovviamente questo non fa altro che stravolgere completamente i piani della Lupa in vista di quest’estate, anche perché qualora il giocatore dovesse accettare la destinazione ci sarebbe da che trovare un nuovo, ed importante, titolare per quel ruolo.

La sola notizia ha comunque fatto rabbrividire i tifosi della Roma, che mai vorrebbero che il giocatore lasciasse la capitale, ma non solo perché è uno dei beniamini del popolo giallorosso, ma anche perché rappresenta essere, per l’appunto, uno dei giocatori più di qualità della formazione di Mourinho, nonché uno degli imprescindibili. L’ultima parola, comunque, spetta sempre al ragazzo che, comunque, starebbe seriamente valutando l’offerta della Saudi Pro League, con tutti i pro ed i contro del caso.

La Roma trema: un big può salutare per l’Arabia Saudita

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato della Roma, che dopo aver venduto il vendibile nello scorso mese, vorrebbe evitare di smuovere maggiormente gli equilibri nella rosa di José Mourinho. La questione, però, è più facile a dirsi che a farsi, anche perché la formazione giallorossa è ricca di talento e giocatori di un certo livello, che fanno inevitabilmente gola ai migliori club d’Europa e del mondo.

La volontà dello Special One è però quella, ovviamente, di mantenere tutti i suoi migliori giocatori per centrare gli obiettivi nella prossima stagione, uno su tutti il ritorno in Champions League, ma le avanzate di alcune -ricche- squadre in queste settimane starebbero facendo vacillare le basi della torre con offerte di un certo calibro. A quanto pare, infatti, stando alle ultime notizie e completamente a sorpresa, uno dei titolari della formazione di Mourinho potrebbe lasciare la Roma per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita in questo calciomercato.

Secondo SkySport, infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe trasferirsi all’Al-Shabab, club che avrebbe presentato al suo entourage un’offerta importante nelle ultime ore.

L’Al-Shabab vuole Spinazzola: la Roma fissa il prezzo

L’Arabia Saudita sta attirando tantissimi campioni in questo calciomercato, ed il prossimo potrebbe incredibilmente essere Leonardo Spinazzola. Stando a SkySport, infatti, l’Al-Shabab, squadra di Ever Banega, avrebbe fatto un’offerta importante al terzino italiano, che insieme al suo entourage ed alla famiglia starebbe seriamente pensando.

La Roma, però, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo esterno titolare, ma visto che il contratto di Spinazzola scade nel giugno 2024, ed ad oggi non è stato ancora registrato alcun passo in avanti per un ipotetico rinnovo, difronte ad un’offerta da almeno 10 milioni di euro il club giallorosso potrebbe lasciar partire, senza troppi fronzoli, l’ex Juventus.

Non solo Al-Shabab: anche una big di Serie A su Spinazzola

L’Al-Shabab non è l’unico club a seguire con interesse Spinazzola in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, complice la sua situazione contrattuale con la Roma, anche l’Inter avrebbe messo nel mirino l’esterno italiano, ma solo come un’ipotetico colpo a parametro zero in vista della prossima stagione.