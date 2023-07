Chiesa o Vlahovic? Ecco chi cederà la Juventus

Chiesa o Vlahovic, questo è il problema. L’arrivo di Cristiano Giuntoli dovrà imprimere una svolta decisiva al mercato bianconero attraverso scelte nette e, forse, dolorose.

Vendere è l’unica parola d’ordine per la Juventus. In questa caldissima, in tutti i sensi, sessione di mercato la società bianconera dovrà fare in modo di autofinanziare i suoi acquisti.

Al primo posto nella lista dei partenti vi sono gli esuberi non ancora ricollocati, da Zakaria a McKennie fino ad Arthur per proseguire poi con quei giocatori all’ultimo anno di contratto, ormai fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri e con ingaggi ormai non più sostenibili, come Bonucci e Alex Sandro. Collocazioni, o ricollocazioni, non facili, come nel caso proprio di Arthur, profilo con un ingaggio “ingiustificabile” per un giocatore che nelle ultime stagioni si è smarrito nelle calcistiche nebbie.

La Juventus, comunque, dovrà anche affrontare un piano di rafforzamento ed alcuni, importanti obiettivi sono già stati individuati e, forse, già bloccati. Ma occorre finanziare tali acquisti e se proseguiranno le difficoltà di accasare esuberi e giocatori ritenuti non più adatti a recitare un ruolo da protagonisti, allora ecco che la dirigenza bianconera dovrà valutare la soluzione estrema, ovvero la cessione di un grande giocatore presente in rosa. In quel caso chi saluterebbe la Juventus, Dusan Vlahovic o Federico Chiesa?

Chiesa o Vlahovic, questo è il problema. Chi parte?

Cristiano Giuntoli sa che il momento della decisione estrema potrebbe arrivare a breve. Molto dipenderà, ovviamente, dalle offerte che arriveranno per Chiesa e Vlahovic, perché la Juventus può avere necessità di vendere, ma non di svendere.

Il nuovo responsabile dell’Area tecnica bianconera proverà a parlare con i campioni di più alto profilo che in questo momento la Juventus può vantare, oltre ai due ex viola anche il centrale brasiliano Bremer che gode di un ottimo mercato, per valutare se vi siano i presupposti per rifondare la Juventus partendo da loro. Ma nel caso di cessione inevitabile, di quale profilo si priverebbe la Juventus?

In questi casi, ancor più delle voci che si inseguono e si contraddicono a gran ritmo, un segnale importante può arrivare dai bookmaker, quasi che le loro quote avvertissero nell’aria segnali impercettibili ai più. Le loro valutazioni sembrano dare un chiaro indizio, dal momento che, ad oggi, la cessione di Dusan Vlahovic è data più probabile rispetto a quella di Federico Chiesa.

La partenza del numero 9 serbo è data infatti a 2.00, mentre quella dell’esterno azzurro è quotata 1.50. Può essere un indizio per Giuntoli? A breve potrebbe arrivare la risposta definitiva, che marcherà, indelebilmente, il mercato della prima Juventus di Cristiano Giuntoli.