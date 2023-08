Colpo in attacco dalla Spagna: Mourinho lo vuole a Roma

Dopo aver accolto nelle scorse ore due acquisti importanti come Renato Sanches e Leandro Paredes, la Roma è ora al lavoro per regalare a José Mourinho anche la tanto attesa prima punta in questo calciomercato.

Il casting per chi sarà il nuovo titolare dell’attacco giallorosso è quasi giunto al termine, anche perché lo Special One parrebbe aver preso la sua decisione definitiva. Nel corso di queste settimane sono stati accostati alla Roma tantissimi giocatori, anche di un certo calibro, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su chi fino ad oggi, alla fine, è sempre rimasto in disparte.

Stando alle ultime notizie, infatti, José Mourinho avrebbe scelto che l’attaccante della Liga è l’ideale col quale andare a sostituire Tammy Abraham in questo calciomercato.

Calciomercato Roma: colpo in attacco dalla Spagna

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, che dopo più di un mese di stallo parrebbe essersi finalmente sbloccato, come dimostrato dal recente doppio colpo a centrocampo. C’è da dire che l’importante cessione di Ibanez ha dato una spinta considerevole all’estate giallorossa, con Tiago Pinto che ora ha da che investire il rimanente su una prima punta di livello per completare la rosa di José Mourinho.

Come già detto nel corso di queste settimane tantissimi nomi sono stati accostati alla Roma, ma l’ultima parola, nonché quella decisiva, è spettata allo Special One che, a quanto pare, avrebbe espresso la sua preferenza alla dirigenza. Contro ogni pronostico la scelta sarebbe alla fine ricaduta su un campione della Liga, nome che solo negli ultimi giorni è uscito fuori dalle parti di Trigoria.

Stando infatti a quanto riportato da AS, per andare a completare e rinforzare il reparto offensivo di José Mourinho in vista dell’imminente inizio di stagione, complice anche l’infortunio di Abraham, la Roma avrebbe messo gli occhi su Willian José del Real Betis in questo calciomercato.

Roma su Willian José: le richieste del Betis

Willian José del Betis è il nome nuovo per l’attacco della Roma. Stando infatti a quanto riportato da alcuni media spagnoli, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul brasiliano degli andalusi perché indicato essere per caratteristiche e costi il profilo ideale sul quale andare a puntare in questo calciomercato.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Willian José, il Real Betis non chiederebbe tantissimo, 6 milioni di euro, che in realtà potrebbero diventare anche 10 vista l’importanza del giocatore all’interno della rosa di Pellegrini. La necessità di andalusi di vendere, però, potrebbe giovare e non poco in queste trattativa alla Roma che, nei prossimi giorni, potrebbe sferrare un primo attacco per il centravanti brasiliano.

Non solo Willian José: rimane in piedi anche la pista Zapata per la Roma

Al momento Willian José non è rimasta l’unica opzione valida per l’attacco della Roma in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante l’interessamento per il brasiliano, il club giallorosso non avrebbe completamente abbandonato l’ipotesi Duvan Zapata, che nonostante le ultime difficoltà rimane comunque la preferita di Tiago Pinto e José Mourinho.