Calciomercato, un altro campione in Arabia: offerta irrinunciabile

La nuova frontiera mondiale del calcio è pronta ad accogliere in questo calciomercato un altro campione. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore un club saudita avrebbe mostrato interesse per uno dei giocatori più forti in circolazione.

Visto quanto sta succedendo quest’estate non ci sarebbe da meravigliarsi se anche quest’ultimo dovesse accettare la destinazione, scenario che a quanto pare potrebbe nuovamente verificarsi, visto che si parlerebbe di un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Nelle prossime ore arriveranno sicuramente altri aggiornamenti in merito al futuro del campione, che a questo punto potrebbe davvero ritrovarsi a lasciare l’Europa in questo calciomercato.

“Arabia piglia tutto”: un altro campione in Saudi Pro League? Le ultime

Oramai l’Arabia Saudita in questo calciomercato si sta comportando un pò come l’asso in un noto gioco di carte napoletane: “piglia tutto”. Dopo Neymar, Milinkovic Savic, Mané, Mahrez e Firmino, fra gli altri, la Saudi Pro League starebbe spingendo per accogliere nei prossimi giorni un altro campione di caratura internazionale, così da alzare ancora di più il livello tecnico della competizione, oramai già alto di suo.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore alcuni emissari di uno dei club sauditi più importanti e conosciuti sarebbero addirittura sbarcati in Europa per trattare direttamente sia con l’entourage del giocatore che con il club detentore del cartellino dello stesso per chiudere velocemente quest’operazione. Una mossa che potremmo permetterci di definire azzardata, ma che alla fine dimostra la volontà del club arabo di poter mettere a disposizione dell’allenatore uno dei giocatori più iconici e forti nel suo ruolo degli ultimi 10 anni. Si dovrà ora capire se il campione accetterà la destinazione, ma qui già si sta parlando di offerta irrinunciabile.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe inserito nel proprio mirino per questo calciomercato Allison Becker del Liverpool. Atteso nei prossimi giorni un primo attacco da parte del club saudita.

Calciomercato, l’Al Nassr punta Allisson: pronta maxi offerta

L’Al Nassr piomba anche su Allison in questo calciomercato. Il club di Riyad ha infatti messo nel mirino il portiere del Liverpool per andare a rinforzare non solo la propria difesa ma anche per mettere un pò di paura alle altre concorrenti, come Al Ahli ed Al Hilal che rispettivamente stanno facendo delle campagne acquisiti incredibili.

A fronte di questo, stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’Al Nassr a breve formalizzerà una ricca offerta al Liverpool per Alisson, le cui cifre ad oggi non sono ancora note ma presumibilmente saranno importanti al punto che i Reds valuteranno sicuramente l’uscita del portiere trentenne.

L’interesse dell’Al Nassr non smuove Allison: ecco dove vuole giocatore il brasiliano

L’interesse dell’Al Nassr al momento non smuove di un centimetro Alisson. Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere brasiliano non ha accusato alcun mal di pancia particolare, e salvo stravolgimenti di fronte l’ex Roma difenderà la porta del Liverpool anche nella prossima stagione.

Occhio però a quello che l’Al Nassr metterà sul tavolo, a livello di stipendio, ad Allison. Le cifre di cui si parla sono importanti, ed il brasiliano, come molti suoi colleghi, potrebbe cambiare la propria visione e cedere anche lui ai corteggiamenti sauditi. Staremo a vedere.