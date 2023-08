Hanno tenuto banco diverse questioni, di recente, in casa Napoli. Al centro dei rumors anche la situazione con la Nazionale.

Aurelio De Laurentiis protagonista indiscusso di un’estate che sembrava tormentata in casa Napoli, nel ritiro prima a Dimaro e poi a Castel Di Sangro, ma le cose sembrano pure rientrate con l’intervista di quest’oggi ai canali di TV Play.

Le parole sono pure su Roberto Mancini, con l’annuncio per quanto riguarda quello che è l’ormai ex Commissario Tecnico della Nazionale azzurra.

“Scusa a De Laurentiis”, poi l’annuncio su Mancini: l’intervista

Chiede scusa a De Laurentiis e lo fa pubblicamente, sono diversi i temi toccati nel corso dell’intervista che ha rilasciato quest’oggi, l’ospite in onda su TV Play, nel corso della trasmissione streaming su Twitch.

Le parole chiare su quella che è stata la vicenda in casa Napoli di recente, in merito alla firma sul contratto che è tardata ad arrivare.

Oggi però sceglie di scusarsi con il presidente del Napoli, l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi. E inoltre parla anche di quello che sarà il futuro di Roberto Mancini, protagonista delle vicende della Nazionale con successore Spalletti, intrecciato ancora ai legami contrattuali con il patron del Napoli, De Laurentiis.

Mario Giuffredi, le scuse pubbliche ad Aurelio De Laurentiis

In onda su Twitch nella trasmissione live di TV Play, è intervenuto l’agente di diversi calciatori del Napoli e, tra gli altri, quello di Mario Rui.

Mario Giuffredi ha scelto di chiedere scusa pubblicamente al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso queste parole: “In una mia intervista recente ho lamentato il mancato rinnovo di Mario Rui, che poi è arrivato, ma non credo sia stato per questo che il presidente ha cambiato idea. Era una promessa, perché credeva lui stesso che fosse una cosa giusta come per Mario. Lui ha sempre mantenuto le sue parole, magari i tempi si stavano allungando per un po’ di cose ma dovete sapere che il mio lavoro, porta sempre tanto stress, che spesso è dettato dalle ansie che hanno i giocatori. A volte si dicono parole un po’ pesanti o fuori posto, sicuramente posso ammettere di aver sbagliato e di essere andato oltre. Volevo solo trasferire alcuni concetti. Ci tengo a fare le mie scuse a De Laurentiis e al dottor Chiavelli, che ci hanno dimostrato grande fiducia, con Mario Rui ancora protagonista del Napoli nel futuro”.

Le parole sul futuro di Roberto Mancini

Giuffredi, nella sua intervista, ha parlato anche del futuro di Mancini e della possibilità dell’Arabia Saudita: “Non credo che si sia fatto abbindolare dai soldi arabi, Mancini aveva anche altre proposte, pure dalla Premier. Se avesse voluto lasciarla prima la nazionale, l’avrebbe fatto. Lui credeva nel progetto della Nazionale, la storia dei soldi arabi dietro questa decisione, è una storia falsa. Poi, se arriva dopo la scelta delle dimissioni, è un’altra questione”.