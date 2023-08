Inter: sfuma Samardzic, firma con un altro club in Serie A

Il mercato può regalare spesso sorprese, positive ma anche negative e inaspettate. Perché ora arriva una notizia per l’Inter e i suoi tifosi riguardo l’acquisto di Samardzic.

Il giovane talento classe 2002 è pronto da tempo per firmare il suo nuovo contratto con l’Inter dopo aver raggiunto l’accordo con la società, ma manca qualcosa che impedisce di definire l’affare.

Una situazione che potrebbe non solo non sbloccarsi, ma anche far saltare definitivamente l’affare con un altro club italiano pronto ad inserirsi per chiudere l’acquisto del giovane talento. Ora arrivano aggiornamenti su questa vicenda di mercato.

Calciomercato Inter: Samardzic salta, il motivo

Da diversi giorni c’è un accordo totale tra l’Inter e Samardzic per un nuovo contratto di 5 anni che il giocatore andrà a firmare con stipendio da 1,5 milioni netti più bonus a salire per i prossimi anni. Eppure, al momento, non c’è la possibilità di chiudere l’affare e nemmeno di far sottoporre il giocatore alle visite mediche di rito. Perché il club nerazzurro non ha voluto chiudere con l’Udinese per l’acquisto del cartellino con un’offerta da circa 30 milioni di euro, ma ha deciso di inserire un giocatore come contropartita tecnica.

Infatti, l’Inter ha chiuso per Samardzic con un prestito di 4 milioni più riscatto fissato a 16 e l’inserimento del talento Giovanni Fabbian per l’Udinese, classe 2003 che si è rivelato uno dei migliori giocatori dello scorso campionato di Serie B. Al momento però è proprio Fabbian a bloccare la chiusura dell’affare perché non ha ancora raggiunto un accordo con l’Udinese.

Continua ad esserci distanza importante tra le parti e quindi ora Samardzic all’Inter può saltare a causa proprio di un mancato accordo tra Fabbian e l’Udinese. A quel punto bisognerebbe trovare una nuova intesa, ma occhio ad altri club pronti ad inserirsi per il talento friulano.

Inter: Samardzic sfuma? Ci prova il Napoli

Non è una situazione facile da gestire questa da parte dell’Inter che non può nulla in questa vicenda. Ora può addirittura sfumare l’arrivo di Samardzic all’Inter se non dovesse esserci l’accordo tra Fabbian e l’Udinese. Occhio ad altri club pronti ad inserirsi, anche uno di Serie A.

C’è anche il Napoli da tempo su Samardzic e ora sta trattando la cessione di Zielinski. L’addio del polacco potrebbe portare gli azzurri a tornare sul talento dell’Udinese e provare a chiudere, beffando poi l’Inter.

Calciomercato Inter: attesa per l’ufficialità di Samardzic

Saranno decisive queste prossime ore per capire se si sbloccherà l’accordo tra Fabbian e l’Udinese per dare poi il via libera alle visite mediche e l’ufficialità del passaggio di Lazar Samardzic all’Inter manca. I tifosi sono in attesa, così come società e giocatori.