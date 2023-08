Calciomercato, clamoroso Salah: lascia Liverpool, la destinazione

Arrivano incredibili notizie in merito al futuro di Mohamed Salah in questo calciomercato nella serata in cui il Liverpool vince e ribalta in dieci uomini il Newcastle al St. Park.

Stando a queste, infatti, il fuoriclasse egiziano avrebbe preso una decisione incredibile e che nessuno dalle parti di Anfield si sarebbe mai aspettato, soprattutto a questo punto della sessione quando la fine è praticamente prossima.

Di questo a Salah poco importa, anche perché l’ex Roma e Fiorentina, fra le altre, avrebbe già comunicato al Liverpool la sua volontà di andare via in questo calciomercato. In tutto questo l’egiziano avrebbe anche già scelto la destinazione, stupendo tutti gli addetti ai lavori.

Calciomercato, Salah vuole andare via dal Liverpool: le ultime

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Mohamed Salah, che in maniera totalmente inaspettata avrebbe chiesto al Liverpool di andare via in questi ultimi giorni di calciomercato. Ovviamente Jurgen Klopp non ha alcuna intenzione di separarsi dalla sua stella, ma l’impressione è che l’egiziano stia spingendo tanto al punto che trattenerlo ad Anfield potrebbe risultar essere impossibile.

Salah ha dunque deciso cosa ne sarà del suo futuro, ed a quanto pare difficilmente tornerà sui suoi passi dato che avrebbe anche già scelto dove proseguire la sua carriera. La destinazione potrebbe creare non poca delusione e discussione, ma sono tanti i giocatori che nel corso di questo calciomercato hanno deciso di trasferirsi in quella che è la nuova frontiera del calcio. Esaudire questa volontà non sarà assolutamente semplice, complice l’opposizione del Liverpool, ma trattenere in rosa un giocatore scontento rischia di causare conseguenza importanti all’interno dello spogliatoio.

Per questo motivo, se accontentati, i Reds lasceranno partire Mohamed Salah in questo calciomercato, che come anticipato avrebbe anche già comunicato dove vorrebbe andare. Stando al giornalista Rudy Galletti, la stella egiziana avrebbe intenzione di lasciare Liverpool e l’Europa per trasferirsi, anche lui, in Arabia Saudita.

Anche Salah in Arabia Saudita: ecco chi lo vuole

Alla fine anche Salah potrebbe finire in Arabia Saudita inquietante questo calciomercato. Essendo un giocatore di una certa stazza, i più importanti club sauditi hanno nel corso di quest’estate fatto un tentativo per l’egiziano, ma solo uno fra questi pare abbia convinto per progetto tecnico ed offerta la stella del Liverpool.

Stando sempre a Rudy Galletti, infatti, Mohamed Salah sarebbe disposto a lasciare i Reds per l’Al-Ittihad di Karim Benzema e Ngolo Kanté, fra gli altri. Al momento, ovviamente, niente di concreto è stato registrato fra le parti, ma l’impressione è che nelle prossime ore qualcosa possa registrarsi.

Salah all’Al-Ittihad: le cifre dell’operazione

Salah spinge per trasferirsi all’Al-Ittihad in questo calciomercato. Il trasferimento dell’egiziano in Saudi Pro League potrebbe essere uno dei più costosi di sempre, dato che fra costo del cartellino e stipendio muoverebbe all’incirca 260 milioni di euro.

Stando alle ultime notizie, infatti, di questo tesoretto l’Al-Ittihad ne destinerebbe 80 milioni al Liverpool per il costo del cartellino di Salah ed i restanti 180 al giocatore, per il quale sarebbe per l’appunto pronto un contratto biennale da 90 milioni di euro a stagione.