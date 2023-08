Koopmeiners si allontana, il Napoli ha già in mente l’alternativa: c’è l’ok di Garcia

Koopmeiners fa gola a tanti club in Serie A. Soprattutto il Napoli si è interessato negli ultimi tempi al suo profilo, anche se adesso avrebbe già in mente un’alternativa visti i costi. L’idea partirebbe proprio da Rudi Garcia.

Teun Koopmeiners è uno dei tanti profili che l’Atalanta si coccola, consapevole del fatto che tanti club tra Serie A soprattutto ma anche all’estero lo vorrebbero. Il Napoli è una delle squadre che più si è interessata a lui più di recente (visto l’interesse dello stesso Aurelio De Laurentiis) ma, dato che il suo cartellino costa molto, avrebbe anche già trovato un’alternativa. Ecco di chi si tratta.

Teun Koopmeiners ha svolto una gran bella stagione, lo scorso anno, con l’Atalanta. E quest’anno ha ancora tanto da scrivere. Da quando è approdato, l’olandese è andato sempre in crescendo attirando ovviamente su di sé l’attenzione di diversi club. Come ad esempio appunto del Napoli in Serie A, ma non solamente.

L’Atalanta lo considera però incedibile. O meglio, non lo lascerebbe partire per meno di 50-60 milioni di euro. Cifra tanto alta ma con cui vuole preservarsi, specialmente se su di lui dovesse fare sul serio una diretta concorrente in Serie A. Questa somma è alta per qualsiasi italiana, anche per il Napoli Campione d’Italia che ha allora pensato a un’alternativa.

Napoli, Koopmeiners piace ma costa tanto: si pensa alla soluzione interna

Il Napoli è consapevole del fatto che non sarà semplice ripetersi dopo la storica vittoria dello scudetto arrivata nella passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Rudi Garcia, sostituto dell’ormai CT dell’Italia, ha sulle proprie spalle un’eredità importante che comporta anche tante responsabilità. Non possono perciò essere commessi passi falsi neppure sul mercato. In questo senso si sta seriamente pensando alla permanenza di Gianluca Gaetano.

Il Napoli è ovviamente consapevole del fatto che un profilo come Teun Koopmeiners in squadra può fare una grande differenza ma non è disposto a spendere tutti i soldi che l’Atalanta chiede per lui. Motivo per cui la scelta più naturale sembrerebbe essere quella di puntare su Gianluca Gaetano come soluzione interna. In fondo il centrocampo titolare è delineato con Anguissa, Lobotka e Zielinski, Cajuste si sta inserendo e addirittura Garcia sta impostando Raspadori mezzala. E poi c’è Gaetano, a caccia di un minutaggio sicuramente maggiore rispetto a quanto ottenuto con Spalletti.

Il giocatore, classe 2000, ha infatti tutta la fiducia di Rudi Garcia che, secondo il ‘Corriere dello Sport’, ha spinto per toglierlo dal mercato. Se ciò dovesse concretizzarsi non ci si muoverebbe neppure più per Lazar Samardzic, saltato all’Inter e lontano dalla Lazio, e Gaetano avrebbe la sua grande occasione.