Polemiche nel post partita, l’ad è una furia: “Errore insopportabile”

Si è da poco conclusa la partita fra Juventus e Bologna dell’Allianz Stadium, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e che ha visto le due compagini tornare a casa con un punto a testa.

La serata torinese, però, non è salva da polemiche, come confermato anche dal fatto che nel post partita dello Stadium l’amministratore delegato del club si è presentato come una furia ai microfoni di DAZN mostrando tutta la sua frustrazione per l’episodio molto dubbio che ha visto la sua squadra uscire penalizzata da questa partita.

Da qui alle prossime ore non si farà altro che parlare di quanto successo, anche perché il destino della partita sarebbe potuto decimante cambiare, dato che stiamo parlando di un rigore.

Polemiche nel post partita di Juventus-Bologna, l’ad è una furia: “Errore insopportabile”

Polemiche a raffica nel delicato post partita di Juventus-Bologna. Ai microfoni di DAZN, infatti, si è presentato particolarmente nervoso l’amministratore delegato del club emiliano Fenucci, che difatti ha urlato allo scandalo per un mancato rigore -netto secondo la moviola- concesso ai ragazzi di Thiago Motta.

Se l’arbitro lo avesse fischiato molto probabilmente la storia della partita sarebbe stata diversa, anche perché il Bologna avrebbe potuto raddoppiare ed allungare sulla Juventus che, invece, per regolamento sarebbe potuta rimanere in 10. Questo non è andato decisamente già al club rossoblu, che tramite il suo amministratore delegato ha esternato tutta la sua frustrazione per un episodio che in periodo di VAR non dovrebbe neanche esistere.

Fenucci, come anticipato, ha parlato ai microfoni di DAZN dicendo: “In 25 anni di lavoro mi sono presentato pochissime volte difronte ai microfoni. Questa sarà una di quelle, anche perché quello di stasera è un errore arbitrale clamoroso che ci ha difatti tolto dalla classifica due punti certi”.

Bologna contro l’arbitro, Fenucci: “Errore insopportabile”

Il Bologna pareggi a Torino contro la Juventus e conquista il primo punto della sua stagione, che però ha un retrogusto amaro, dato che la squadra di Thiago Motta avrebbe potuto addirittura vincere allo Stadium solo se l’arbitro avesse fischiato quel rigore di Iling-Junior su Ndoye.

Questo, come detto, ha scaturito non poche polemiche che avrebbero addirittura portato l’amministratore delegato del Bologna Fenucci a presentarsi per la prima volta dopo tanto tempo ai microfoni di DAZN.

Il dirigente rossoblu non le ha mandate di certo a dire, parlando così nel post partita: “Sono qui per difendere l’operato dei ragazzi, perché é incredibile che in epoca di VAR si debba assistere ad episodi come questi. Errore insopportabile”.

Bologna, Motta cerca di placare gli animi: “Arbitro? Sono arrabbiato con me stesso”

Se Fenucci urla allo scandalo, nel post partita Thiago Motta ha cercato di placare gli animi non alimentando ulteriormente le polemiche in merito all’episodio di questa sera. L’allenatore del Bologna, infatti, in conferenza stampa parlando dell’arbitro ha detto: “Se ho parlato con l’arbitro? No. Al momento sono arrabbiato solo con me stesso per il giallo preso, devo controllarmi, non posso permettermi comportamenti del genere”.