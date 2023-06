Svolta in panchina, accordo raggiunto: svelato il nuovo allenatore

La griglia degli allenatori per la prossima stagione è ad un passo dall’essere completata. Stando alle ultime notizie, infatti, il club avrebbe raggiunto proprio nelle ultime ore un accordo di massima con l’allenatore che si siederà in panchina.

Nel corso di queste settimane la dirigenza ha valutato e contattato diversi profili interessanti ai quali poter affidare la prima squadra, ma alla fine si è deciso di optare per l’esperienza ed il carisma di uno che, prima da giocatore e poi anche da allenatore, negli ultimi anni ha ottenuto ottimi risultati. Perso già troppo tempo, in neanche 24 ore il club avrebbe già raggiunto l’accordo con l’allenatore, che sin da subito si è dimostrato essere entusiasta di intraprendere questa nuova avventura in carriera.

Svolta in panchina, c’è l’accordo con il nuovo allenatore: ecco chi è

Il calciomercato degli allenatori continua a prendersi la scena internazionale. Tanti sono stati infatti i movimenti che si sono registrati in queste settimane sulle panchine di tutti e cinque i principali campionati europei, che hanno visto improntati conferme, clamorosi addi ed interessanti nuovi accordi.

A fronte di questo la griglia definitiva sta per essere completata, anche perché una delle ultimissime panchine libere sta per essere occupata. A fronte dell’imminente inizio della stagione, infatti, il club ha accelerato i dialoghi con quello che da sempre è stato indicato dalla dirigenza come il perfetto allenatore al quale affidare la guida della prima squadra. Dopo un pò di freddezza iniziale, fra le parti i dialoghi sono viaggiati spediti, come dimostra anche il fatto che un accordo di massima è stato finalmente raggiunto.

Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, a fronte anche dell’addio consensuale con il precedente allenatore, lo Strasburgo ha deciso di affidare la propria panchina alla leggenda del calcio francese Patrick Vieira. Ex Crystal Palace, il francese è da sempre stato la prima scelta di Keller e Désiré.

Vieira allenerà lo Strasburgo: i dettagli

Vieira-Strasburgo: la firma attesa a giorni

