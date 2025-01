Calciomercato: salta anche Adeyemi, il Napoli prende un altro esterno

Aggiornamenti di mercato riguardo l’affare Adeyemi Napoli. Gli azzurri rischiano di perdere anche l’esterno tedesco, ecco perché hanno deciso di affondare il colpo su un altro giocatore.

Importanti novità di mercato sul futuro del calciatore che è diventata la prima scelta del Napoli, dopo i problemi relativi all’ingaggio di Garnacho.

Ma ci sono delle difficoltà anche per portare al Napoli Adeyemi. Ecco perché, adesso, il club è pronto ad affondare il colpo per chiudere l’arrivo di un altro calciatore, ecco quale vogliono prendere.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sul prossimo acquisto

La vittoria contro la Juventus ha confermato il Napoli al primo posto in classifica. In città cresce l’entusiasmo per questa squadra che, partita dopo partita, conquista sempre di più i tifosi.

Il grande artefice di questo successo è sicuramente Antonio Conte che, al netto di tutte le difficoltà, è riuscito ad ottenere il massimo da questi ragazzi che adesso sognano la vittoria del quarto Scudetto.

Per raggiungere ciò, Conte ha chiesto a De Laurentiis degli investimenti in questa sessione invernale di calciomercato. Ovvero, almeno 2 innesti di spessore per alzare il livello qualitativo della rosa azzurra.

Inizialmente, le richieste erano quelle di portare a Napoli Garnacho e Danilo. Entrambi gli obiettivi, però, sono falliti per cause diverse. Adesso, per il post Kvaratskhelia è uscito fuori il nome di Adeyemi del Borussia Dortmund. Ma anche il tedesco sta per sfumare a causa dell’alto ingaggio richiesto e dalla valutazione eccessiva dei tedeschi.

Ecco perché il Napoli non demorde e continua a tenere vivi i contatti per chiudere un colpo last minute dal Bologna e portare a Napoli Ndoye che è, attualmente, la terza scelta del club azzurro.

Ndoye Napoli: può arrivare a fine mercato

Ancora 48 ore. E’ questo il tempo che il Napoli si è dato. La società attende la svolta riguardo il possibile acquisto in attacco.

Gli azzurri, infatti, hanno deciso di prendere ancora un po’ di tempo per quanto riguarda Garnacho o Adeyemi, che restano gli obiettivi principali del club. Se non dovesse sbloccarsi nessuna delle due trattativa, la società potrebbe chiudere per un terzo nome.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Manna ha già individuato il profilo da portare a Napoli in questo mercato di gennaio 2025.

Infatti, nelle ultime ore ha ripreso quota la possibilità chiudere per l’esterno svizzero di proprietà del Bologna Dan Ndoye, che può arrivare negli ultimissimi giorni di mercato ovvero poco prima della fine segnata per il 3 febbraio 2025.