Calciomercato Juve: Giuntoli scatenato, affare da 100 mln

Si accende il mercato della Juventus. Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri hanno accolto a Torino anche Renato Veiga e adesso sono a lavoro per prendere altri giocatori.

L’ultima settimana di calciomercato può essere decisiva per le ambizioni della Vecchia Signora, che è reduce da un altro passo falso contro il Napoli con la sconfitta (la prima in campionato) che ha lasciato un bel po’ di strascichi. Ecco perché Giuntoli, adesso, è pronto a correre ai ripari per aggiustare, ancora una volta, la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Ecco cosa può succedere nei prossimi giorni con l’affare da 100 milioni di euro che può andare in porto.

Juventus: colpo da 100 milioni di euro, i dettagli

I tifosi sono in sofferenza per gli ultimi risultati della Vecchia Signora, che non riesce ad ingranare. La sessione di mercato di gennaio 2025 ha già regalato delle sorprese, come l’arrivo di Kolo Muani che s’è preso subito il posto da titolare ai danni di Vlahovic.

Adesso, però, serve altro considerando anche il nuovo affare di mercato.

Infatti, non si placano le voci riguardo la trattativa che Giuntoli sta portando avanti per cedere Manchester City Cambiaso. Per i bianconeri è pronto un assegno da 60 milioni di euro, più bonus. Un colpo stratosferico, in uscita, da parte del club bianconero che avrebbe a disposizione il denaro necessario per ritoccare ulteriormente la rosa bianconera.

La exit strategy da parte del ds bianconero, in caso di mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Infatti, dal City possono arrivare un totale di 100 milioni di euro con l’addio di un altro giocatore.

Juventus: 100 mln dal Manchester City per Cambiaso e Douglas Luiz

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a lanciare la notizia di mercato riguardo la Juventus. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, è tutto pronto per l’offerta da parte del club inglese che a margine o subito dopo l’ultima partita di Champions League, avanzerà la proposta ai bianconeri per portare al Manchester City Cambiaso.

L’esterno non è l’unico obiettivo del club di Guardiola, che monitora con attenzione anche la situazione di Douglas Luiz. Il brasiliano, infatti, è nel mirino non solo del Manchester City ma anche di altre squadre di Premier come Nottingham, Fulham e Chelsea.

Ecco perché con l’eventuale cessione di Cambiaso e Douglas Luiz, la Juve potrebbe incassare un tesoretto da 100 milioni di euro. Una cifra monstre da investire subito per il mercato di gennaio, con gli ultimi giorni che si preannunciano davvero scoppiettanti per i bianconeri.