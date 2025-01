Milan, salta l’acquisto in attacco: l’annuncio del club

Arrivano conferme ufficiali che riguardano il trasferimento del calciatore al Milan, perché ora l’attaccante non vestirà la maglia rossonera dopo quello che è accaduto.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano quelle che erano le scelte del Milan che voleva provare a chiudere acquisti di grande qualità in questa sessione di mercato e c’erano voci riguardo un colpo in attacco molto importante. Adesso però ci sono delle notizie che però cambiano i piani della società visto l’annuncio che è appena arrivato

Una situazione ora difficile perché il Milan sperava di riuscire a poter chiudere un nuovo acquisto importante che non arriverà secondo le ultime indicazioni. In questo momento il club rossonero voleva provare a chiudere diversi colpi per il nuovo allenatore Sergio Conceicao che aveva dato delle importanti indicazioni. Adesso però ci sono degli aggiornamenti negativi che non possono che portare ad un cambio di strategia.

Calciomercato Milan: salta il colpo in attacco

Non è una situazione facile questa che sta vivendo ora il Milan che vuole cercare di avere una continuità di risultati e in più migliorare la rosa e in questo dovrà provarci la società approfittando degli ultimi giorni di calciomercato. Occhio a quello che può accadere quindi con un cambio di obiettivo dopo che la società ha appena fatto un annuncio togliendo il giocatore dal mercato in uscita.

Proprio nelle ultime ore è arrivato un annuncio importantissimo direttamente dal Bologna con l’ad Claudio Fenucci che ha parlato di di Riccardo Orsolini accostato al Milan che voleva provarci davvero tanto che c’era pronta l’offerta di 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor.

Niente da fare però, perché proprio il Bologna con Fenucci sono arrivate le dichiarazioni di Claudio Fenucci che ha tolto Orsolini dal mercato e non ci sarà nessun trasferimento al Milan quindi.

Da capire ora se il club rossonero possa pensare di valutare un altro nome per l’attacco o rimanderà tutto in vista della prossima sessione di mercato estiva restando con l’attuale rosa. Intanto, allo stesso tempo, dopo che è saltato Orsolini il Milan pensa a Gimenez per il ruolo di punta centrale.