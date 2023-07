Calciomercato, arriva il figlio di Julio Cruz: giocherà un Serie A

Ancora un figlio d’arte che sbarcherà in Serie A dopo Weah e Thuram: un colpo da urlo per la Serie A per rinforzare l’attacco

Ve lo ricordate El Jardinero Julio Cruz? Ex attaccante di Bologna, Inter e Lazio che ha gonfiato le reti di tutt’Italia. Ora suo figlio Juan sarebbe sul punto di sposare un’avventura nella massima serie italiana. Un affare decisivo in vista della prossima stagione, ma c’è un cavillo burocratico tutto da scoprire. Ecco cosa può accadere per l’ennesimo figlio d’arte, che è stato protagonista finora soltanto in Argentina.

Juan Manuel Cruz è cresciuto anche in Italia grazie all’esperienza del padre da calciatore nel nostro Paese. Calcisticamente ha giocato nel settore giovanile del Banfield, interrompendo anche la sua passione per il calcio per diverso temp. Dal 2020 è tornato a giocare nella seconda squadra del club argentino. Il suo sogno è quello di vestire anche la maglia dell’Albiceleste rendendosi protagonista in massima serie italiana.

Juan di ruolo fa l’attaccante proprio come il padre ed è arrivato anche ad esordire tra i professioniti. Ha collezionato anche circa 50 presenze trovando la via del gol otto volte.

Calciomercato, giocherà in Serie A: ecco in quale squadra

Suo padre è stato uno degli attaccanti più prolifici della Serie A: Julio Cruz ha vestito le maglie di Bologna, Inter e Lazio realizzando gol a grappoli diventando protagonista di successi soprattutto in maglia nerazzurra. Per tutti gli allenatori l’attaccante argentino era affidabile riuscendo ad unire potenza a qualità tecnica eccelsa: tanti gol incredibili realizzati in Italia. Ora suo figlio è pronto a sbarcare in Serie A per vivere un’avventura simile a quella del padre per imporsi nel calcio europeo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, è l’Hellas Verona l’indiziata numero uno ad ingaggiare il figlio de El Jardinero, Juan Manuel Cruz. Sarebbe il terzo figlio d’arte in questa sessione estiva di calciomercato dopo Weah e Thuram. Il suo contratto è in scadenza con il Banfield il 31 dicembre 2023, ma il club scaligero cercherà di chiudere l’affare già in queste settimane per anticipare il colpo.

Se non dovesse arrivare in estate, è già prenotato l’innesto a parametro zero a gennaio con il ds Sogliano che segue attentamente questa pista suggestiva. Un colpo entusiasmante per il classe 1999 pronto ad emulare il percorso eseguito dal padre.