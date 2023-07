Colpo a sorpresa, è fatta: arriva Cragno, l’annuncio in Serie A

Novità in arrivo legate ad Alessio Cragno, dopo la stagione fatta di più bassi che alti al Monza.

È fatta, sarà addio ai brianzoli per un nuovo importante passo nella carriera di Alessio Cragno che si prepara a diventare il nuovo portiere titolare di uno dei principali club di Serie A.

Secondo quanto riferito nell’ultima ora, sarebbe in dirittura d’arrivo il passaggio di Cragno al suo nuovo club, dopo una trattativa a sorpresa che ha subito trovato la sua fumata bianca.

Calciomercato, riecco Cragno: è fatta, ecco dove giocherà in Serie A

Si chiude la trattativa lampo che porta Alessio Cragno al suo nuovo club in Serie A. Destinazione a sorpresa dopo l’anno in chiaroscuro vissuto al Monza dove, arrivato con le più alte aspettative dal Cagliari, non ha praticamente mai inciso, a favore di Michele Di Gregorio che ha trovato un’annata brillante coi brianzoli.

Al Monza non c’era più spazio per lui e il club biancorosso si è trovato comunque costretto a riscattare il suo cartellino dal Cagliari, a causa di alcune condizioni presenti negli accordi.

Il portiere italiano però, appunto, saluta nell’immediato il Monza. Alessio Cragno sarà il nuovo portiere del Sassuolo col club neroverde che, dopo diversi anni passati con Consigli in porta, cambieranno quelle che sono le gerarchie al club.

Mercato Sassuolo, ecco Cragno: la notizia sul nuovo acquisto

Sono i colleghi di Sky Sport a riportare la notizia legata ad Alessio Cragno, portiere che finirà al Sassuolo nell’imminente calciomercato.

Secondo la stessa fonte, l’acquisto sarebbe a titolo definitivo solo tra un anno quando, con opzione di riscatto, il Sassuolo potrebbe portarlo via dal Monza. Arriva dunque in prestito, con il diritto di riscatto da fissare poi al termine del 2024. Alessio Cragno sarà quindi il nuovo portiere titolare del Sassuolo.

Ultime Sassuolo, arriva Cragno: la decisione su Consigli

Andrea Consigli verrebbe così spodestato dal ruolo di titolare indiscusso al Sassuolo, Cragno è pronto a prendere il posto tra i pali al Mapei Stadium. Per rilanciarsi, dopo che ha praticamente perso il posto anche tra le convocazioni in Nazionale dove, ormai, Mancini affida il suo trio dei portieri a Donnarumma, Meret e Vicario. Quest’ultimo che, a Cagliari, gli faceva praticamente da secondo.

E intanto, di fronte all’arrivo di Cragno al Sassuolo, è da decidere quello che sarà il futuro poi di Consigli. Il portiere italiano, arrivato ormai ad un’età più avanzata, potrebbe chiudere la carriera altrove. Tra le ipotesi, quella di ritorno all’Atalanta, lì dove chiuderebbe un cerchio della sua esperienza in Serie A.